厄瓜多爾酒吧爆槍擊 至少17死11人傷
撰文：蕭通
出版：更新：
南美洲國家厄瓜多爾發生槍擊案，現場為瓜亞斯省（Guayas）北部城鎮埃爾恩帕爾梅（El Empalme）， 槍手於一家酒吧開槍，造成至少17人死亡、11人受傷，當局表示正在調查。
該國總檢察長辦公室7月28日表示，槍擊現場發現逾40枚彈殼。路透社報道，根據當地媒體的圖片顯示，現場屍橫遍地，部份蓋著白布。
報道指出，埃爾恩帕爾梅被認為是厄瓜多爾最危險的地區之一，犯罪集團正在爭奪主要毒品走私路線的控制權。
厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）於2023年11月上台後，承諾打擊長年來與販毒有關的街頭及監獄暴力問題，惟情況未有改善。他於去年初曾宣布全國進入60天緊急狀態，並指當地發生內部武裝糾紛。
儘管諾沃亞聲稱，去年因暴力罪案死亡的人數下降了15%。但根據內政部統計，今年前六個月的暴力死亡人數，比去年同期飆升47%，達到4,619人。
上個月，厄瓜多爾國會批准了一項改革法案，賦予政府更多權力，以對當地犯罪組織，並摧毀相關販毒網絡。
厄瓜多爾6.3級地震至少20傷 地區停電、招牌跌落 牆壁碎裂倒地拉丁美洲成新熱門淘金地？4位年輕人移居南美 重新找尋人生意義厄瓜多爾最大監獄暴力事件 至少15死14傷厄瓜多爾6省2市進入緊急狀態 多地實施宵禁 總統：應對國內動盪厄瓜多爾推狗狗牙醫助理任摸唔嬲 網民：再也不怕拔牙｜有片