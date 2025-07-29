厄瓜多爾酒吧爆槍擊　至少17死11人傷

南美洲國家厄瓜多爾發生槍擊案，現場為瓜亞斯省（Guayas）北部城鎮埃爾恩帕爾梅（El Empalme）， 槍手於一家酒吧開槍，造成至少17人死亡、11人受傷，當局表示正在調查。



該國總檢察長辦公室7月28日表示，槍擊現場發現逾40枚彈殼。路透社報道，根據當地媒體的圖片顯示，現場屍橫遍地，部份蓋著白布。

報道指出，埃爾恩帕爾梅被認為是厄瓜多爾最危險的地區之一，犯罪集團正在爭奪主要毒品走私路線的控制權。

厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）於2023年11月上台後，承諾打擊長年來與販毒有關的街頭及監獄暴力問題，惟情況未有改善。他於去年初曾宣布全國進入60天緊急狀態，並指當地發生內部武裝糾紛。

圖為厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）。（Carlos Silva/Ecuador Presidency/Handout via REUTERS）

儘管諾沃亞聲稱，去年因暴力罪案死亡的人數下降了15%。但根據內政部統計，今年前六個月的暴力死亡人數，比去年同期飆升47%，達到4,619人。

上個月，厄瓜多爾國會批准了一項改革法案，賦予政府更多權力，以對當地犯罪組織，並摧毀相關販毒網絡。