拉丁美洲成新熱門淘金地？4位年輕人移居南美　重新找尋人生意義

浪漫與混亂並存，構成了許多國人對拉美的想象。



拉美人口基數龐大，消費意願強烈，近年來，從出海開拓的大型企業，到追趕商機的個體，越來越多人將「掘金」的目光投向這片距離中國最遙遠的大陸。

一条聯繫了4位在拉美工作的中國人。99年女生Olivia，大廠外派墨西哥「高效搞錢」，也獲得活在當下的坦然與勇氣。95後男生身在大廠，但外派海外工作讓他逃離內卷。30+的小蘇從巴西國企辭職，創業開蛋糕店，創新的中式月餅被巴西當地媒體報道。媒體工作20餘年的楊帆，一家三口搬到厄瓜多爾生活，他轉行成為一名野生動物攝影師，女兒在當地接受快樂教育，全家一起重啟人生。

小蘇（左）、楊帆（右）（一条提供）

他們在地球的另一端工作賺錢，安頓生活，碰到過難題，也尋得一筆無形但珍貴的資產——自由與人生的新可能。

一条編輯：陳必欣

外派收穫補貼，也收穫新的思維方式

Olivia，20+，中企外派，墨西哥生活3年

我是學西班牙語專業的，這是我本科畢業後在墨西哥外派的第三年。薪酬上的優勢，我相信這是所有選擇外派的人一定會考量的。多出來的這部分工資來自每天的補貼，按在國外工作的天數算，對於我們這樣剛畢業的小年輕，本身的工資不算多，外派補貼比每月工資還高。

另一個對比同齡人的優勢，是我們不用擔心住宿和交通問題。我的公司國內base在深圳，一個月房租3500人民幣（折合約3700港元）左右，每天坐班通勤往返也將近一小時。但是外派墨西哥，公司會給我們安排距離公司走路可達的房子，條件很好，安全便捷，省下租房和通勤開銷。

我在公司負責產品項目管理，外派的工作壓力可能視具體的部門而異，但有一點是最要命的——14個小時時差。和國內對接，基本百分百是我們去遷就國內的時間，國內9點半上班，我們這已經是晚上7點半，所以經常要熬夜開會。

所以說實在的，對於做這份工作有多堅定，倒也沒有，難受的時候也很多，比如在這裏生病只能自己一個人熬過去，比如遠離國內所有的社交圈。

但每次聽說國內類似的崗位也很辛苦，還是覺得算了——都很苦，還不如多賺點補貼，一個月能賺國內三個月的工資，為什麼不節約這個時間成本呢？

所以對於我來說，外派的收穫第一是錢，第二是思維模式上，在這裏藉由語言優勢接觸到另一種文化，就像你的思維裏會多了另一個世界。

這裏的雨季，每個中國人都會帶傘，但很多墨西哥人反而不帶。有一次我問一個墨西哥朋友為什麼，他說：

「因為我們可以在雨裏跳舞，我們可以去享受下雨呀！」



這種生活態度也和這裏的社會現狀有關，墨西哥近二三十年基本都處於發展停滯的狀態，這裏的人慢慢也接受了：你很努力也沒有辦法改變現狀的時候，也只能積極生活。

雖然我本身不太愛像墨西哥人一樣跳舞喝酒開party，但在這裏待的時間長了，還是多少會逃離國內的焦慮氛圍，像他們一樣活在當下。

之前我也會侷限於國內的思維，覺得5年之後我就30歲了，女生30歲就必須回國去完成一些「任務」。但在國外待久了，我也不再那麼為這種「時間軸」焦慮。

現在我會對自己開放可能性，很難說一兩年後我會不會遇到更好的工作機會，會去其他國家。我會去看自己想過什麼樣的生活，去找一個地方，實現我理想的生活狀態。

南美重啟人生，像打開一局沒有攻略的塞爾達

楊帆，40+，野生動物攝影師，厄瓜多爾生活近2年

我從事媒體工作20多年了，大學畢業後在成都一家主流媒體做職業記者。在成都的生活還是比較滋潤的，但就是那種一眼望得到頭的生活。過了40歲，我和夫人幾乎是一拍即合，覺得人生下半場也該重啟了，決定辭職出國。

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選擇厄瓜多爾這個小眾國家，一是考慮這裏生活成本低——物價基本和國內成都持平，食物很新鮮，品質最好的肉類食材如牛肉，還有海鮮，都比國內便宜，汽油價格大概是國內的三分之一。但電器和一些生活日用品全靠進口，價格偏貴。

我們住在首都基多（Quito），這裏的教育資源也是我們主要考量的因素。我女兒來南美時只有6歲，正是學習語言的黃金時期，她在這裏的國際學校上學，在起步階段掌握英語和西班牙語兩種外語，每個月學費500美元，兩個語言教學各佔50%。

之前我們有好朋友全家帶女兒去泰國陪讀，泰國的國際教育性價比也很高，當時我們也考慮過，但想到泰語過於小眾，而西班牙語是全球第三大語種，最終還是決定來厄瓜多爾。

基多四季如春，常年日均氣温在20度左右，整座城市看不到一台空調、一台電扇。我走過全球很多地方，這裏是我待過氣候最舒服的城市，在市中心還有一片非常原始的國家森林公園！

我一直是個狂熱的動物愛好者，在國內就養過很多種動物，比如100多隻世界各地不同品種的龜。所以厄瓜多爾給我的震撼太大了，這個在國際上幾乎無存在感的國家，就像一個巨大的天然動物園，分佈着差異化極大的野生動物。厄瓜多爾也是世界上唯一一個將一系列自然權利編入憲法的國家。

攝影是我自大學以來一直堅持的愛好，剛來厄瓜多爾的時候我在當地一家中資企業上了一年班，後來就離職專心拍野生動物。

我第一次在這片土地上拍攝，是在基多旁邊的明多雲霧森林拍蜂鳥。全球有330多種蜂鳥，厄瓜多爾就有130多種，我朋友的餐廳隨時都有蜂鳥光顧。

今年8月，楊帆和厄瓜多爾的攝影拍檔使用微距鏡頭，拍到以蜂鳥為宿主的花蟎蟲。蜂鳥花蟎體長0.5mm，楊帆是首個拍到這一畫面的中國攝影師（一条提供）

在厄瓜多爾的攝影師經歷讓我做了很多以前想都不敢想的事情，今年5月，我的個人攝影展在成都開幕，展覽還獲得了厄瓜多爾駐華大使的點贊。

在國內，我從來沒想過自己會成為一名野生動物攝影師，目前最舒服的事情之一就是逃離了朝九晚五的坐班和KPI考核。我現在的工作就是我的興趣愛好，每周末我都會約上朋友自駕進山拍鳥。

最近我和朋友合開了一家旅遊公司，接待從國內和北美來的華人觀鳥團，剛剛起步，還談不上什麼收入。但總體來說，這個國家的日常消費對我們很友好，我們也有一定積蓄，我夫人現在也在嘗試中厄經貿相關的行業。

來到南美之後，我女兒也肉眼可見地變得開朗活潑，南美國家足球氛圍濃厚，她在這裏也喜歡上了踢足球。因為學校沒有中國同學，平時她和小夥伴交流都是西語、英語，晚上我會抽四十分鐘給她補習漢語，讀唐詩和寫漢字。

帶孩子出來讀書也是想逃離教育的內卷，厄瓜多爾小學是以快樂教育為主，完全不給孩子太多的壓力，每天早上七點校車接娃上學，下午三點送回家，幾乎沒有什麼家庭作業。

目前我們在厄瓜多爾算是旅居，還沒有完全決定正式定居，隨着孩子的成長，未來我們也會視實際情況選擇下一個目的地。

我們一家三口最愛的遊戲之一是《塞爾達：曠野之息》，它沒有給你規定程式化的遊戲流程，玩家在開放性的世界裏盡情遊歷和冒險，這就是現在我們追求的人生態度。

作為攝影師取得的成績，都是我在沒有「遊戲攻略」的情況下完成的，我也希望在這片神奇大陸繼續「打怪升級」。

大廠外派，有壓力但沒有意義的卷

Anthony，20+，中企外派，墨西哥生活3年

我本科學的是西班牙語，畢業後入職一家大廠，國內培訓了四五個月，就外派來墨西哥工作，已經差不多三年了，現在做的是合同商務經理。

從大一入學學西語開始，我就確定我未來會找外派工作，第一是覺得比較自由，國外的生活沒那麼卷，第二外派賺得也多一點。

說實在的，只要是中國公司，即便外派也沒有壓力小的，但在國外確實沒有國內同事之間那種無意義的卷，尤其是peer pressure（朋輩壓力），普遍比國內小很多。首先願意外派出來的人並不多，既然外派了，尤其是我們會西語的，不可替代性比較強，一般都是一個蘿蔔一個坑，所以客觀上這種同輩之間的比較、競爭、內卷其實就比較少。

和墨西哥同事的相處也挺好的，能進入中資企業，他們工作能力和態度都是OK的，同時拉美人享受生活的態度也是留在他們骨子裏的。

有一次我就在辦公室咳了兩下，說今天頭有點痛，我的墨西哥同事就趕緊催我回去休息，到時候就說我開會去了，同事之間的工作氛圍整體都很不錯。

墨西哥人很愛交朋友，我去過好幾個本地朋友的生日聚會，他們會把朋友的朋友都請上，認識的不認識的在一起，在他們家的院子裏攢一個大party，有的誇張到請七八十個人。

我是個i人（編按：內向的人），但也很享受和這些墨西哥朋友出去玩，因為你知道這是一個很友好的局，沒有壓力，就是開心。

在國內我覺得大家還是很努力地剋制自己，比較靦腆，也比較緊繃。我對這裏的生活方式、行為規則、思維邏輯都挺適應的，未來也有定居國外的想法。

巴西創業賺到錢，重要的是願意去解決問題

小蘇，30+，蛋糕店創業，巴西生活超10年

我是在巴西出生的，當時父母都在巴西做生意。我八九歲的時候，父母因為生意上的變動決定帶我回國，當時我更像一個巴西小孩兒，相比中文，說葡語說得更多。

回想起來也很神奇，可能因為人的記憶系統和語言有關吧，回國後我花了很長時間適應，不再說葡語，慢慢地八九歲以前的記憶也變得很模糊，這種模糊逐漸變成一種「眷戀」，我總想着長大後我要再回到巴西。回國後我在北京上學，考上了清華經管學院，之後就決定來里約熱內盧（Rio de Janeiro）讀研。

原計劃是讀完研就回國，但恰巧這邊有不錯的工作機會，我進入一家金融行業國企工作了5年，後來又到聖保羅（São Paulo），在一家電力行業國企工作了5年。

在這期間，開蛋糕店是我一個遙遠的夢想，這個夢想的由來還有點悽慘——剛回國的時候我家經濟條件不太好，有一年生日我怎麼求我爸媽都不給我買蛋糕，當時就讓我覺得蛋糕是個特別神聖美好的東西。

企業工作的最後幾年裏，我一直在業餘時間學做蛋糕，從自學到報班學，從做好蛋糕免費送給我的朋友們，到通過新媒體的宣傳賣給更多人。當我意識到我賣蛋糕的收入已經和我正常工作收入基本持平，有時甚至更高，我決定辭職。所以雖然說是裸辭，但那時我的微信裏已經有將近1000個客戶了。

想在巴西創業成功，一個核心因素是成本。舉個例子，巴西原產的黑芝麻是沒有香味的，沒法拿它做中式的黑芝麻點心。絕大多數人會去買中國進口的黑芝麻，但這意味着成本會變高。當時我去了很多農場考察，和巴西當地的蛋糕店主交流，最後找到一家當地的黑芝麻供應商，可以提供中國品種的黑芝麻，價格位於本土普通黑芝麻和進口黑芝麻之間，我就獲得了成本上的競爭力。

巴西就是這樣，市場機會很多，但也存在很多訊息不對稱，不像國內有那麼多培訓機構的經驗分享和配套設施，你要學會自己獲取訊息、篩選甄別，問當地店主、找相關部門、找在中國的外援。所以說，在巴西創業確實能賺錢，但重要的是你願意付出時間精力去解決這些問題。如果選擇逃避，那麼你是賺不到錢的。

我開蛋糕店的目標一直不止是短期盈利，而是把它當成一個長期主義的事業，不止做中國人的市場，也要做巴西人的市場。除了蛋糕，我們的主營業務還有伴手禮，中資企業要給員工們送節日福利，這是我觀察到的一個市場機遇，今年我們承包了幾家中資企業的中秋節月餅禮盒。

上年中秋，小蘇製作的中秋月餅被巴西當地媒體報道（一条提供）

和在企業打工不同，創業容易陷入一種「農民伯伯的焦慮」，用低質量的勤勞去代替高質量的思考，我也很警惕這一點，所以要強迫自己花更多時間去思考策略。

現在我的蛋糕店有比較穩定的收入，足夠我去堅持這項事業，也有底氣去享受生活，關鍵是生意做得好、做得大，我能感覺到自我價值的實現。

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我也一直很嚮往親密關係，之前我有一個談了很多年的男朋友，他最後選擇回國了，也希望我放棄蛋糕店的事業回國結婚過日子，但我不願意。之後我也找了新的男朋友，我覺得每次談戀愛不一定奔着結婚，但我可以更了解男人，更了解自己，也更了解人本身。

現在我父母都生活在國內，我回國內待着其實也挺開心，但首先我希望把巴西的蛋糕店經營成一個有規模的連鎖品牌，我就可以隨便去哪旅居了。

我一直是個順其自然的人，在中國、在巴西，或者讓我去加拿大、去美國，我覺得都很棒，什麼地方又能給我錢，又能給我時間，這個地方就是天堂。

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