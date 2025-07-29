紐約曼哈頓槍擊案　4死包括警員　槍手自盡　警指有精神病紀錄

美國紐約曼哈頓市中心7月28日發生槍擊案，4人喪生包括一名警員，槍手亦吞槍自盡。



紐約市長阿當斯（Eric Adams）與警察局長蒂施（Jessica Tisch）事發後舉行記者會簡報事件，指這宗槍擊發生於28日下午，一名身穿防彈背心的男子手持突擊步槍進入曼哈頓公園大道345號（345 Park Avenue）後開火，一名警員及多名途人被擊中。

槍手其後在升降機大堂向一名保安開火，再乘升降機到33樓槍傷另一人後，向自己胸部開槍自盡。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案，當地警方公布槍手照片。（NYPD）

事件中總共有5人中傷，其中一人生還，目前留院治療，情況危殆但穩定。至於4名死者分別為2男2女，當中包括36歲警員Didarul Islam，他是孟加拉移民，事發時正休班並為該建築物擔任保安工作。蒂施指Didarul遺下2名兒子及懷有第三胎的妻子。

至於槍手身分則是27歲來自拉斯維加斯的Shane Devon Tamura，警方表示，槍手在內華達州有隱蔽持武權，而且有精神病紀錄。目前未知襲擊動機，根據行車紀錄，他在26日曾駛經科羅拉多州，並在27日經過內布拉斯加及艾奧瓦州，其後於28日下午現身新澤西州。

當局在槍手的座駕內起獲一把已上彈的左輪手槍、槍袋、彈藥及藥物。

紐約曼哈頓7月28日下午發生嚴重槍擊案後，大批執法人員接報到場。（Reuters）

曼哈頓公園大道345號鄰近中央公園及洛克菲勒中心（Rockefeller Center），建築物有多間大型企業進駐，包括私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、 摩根大通（J.P. Morgan）及畢馬威（KPMG）會計師事務所等。