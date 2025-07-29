美國內華達州賭場外槍擊釀兩死　包括槍手4人受傷送院

美國內華達州里諾市（Reno）的一家賭場外7月28日發生槍擊事件，造成至少2人死亡，包括槍手在內4人受傷送院。據指出，疑犯是在與警方交火中受傷被捕。



警方表示，暫時未知槍手動機，事件發生在賭場外代客泊車區附近，賭場內無人受傷。當局是在早上約7點25分接報，指在涉事賭場度假村Grand Sierra Resort外發生槍擊，並在兩分半鐘內趕到現場，立即發現槍手及開槍將其制服，社區沒有受到其他威脅。

據當地衛生部門人員稱·除了死者和被送往醫院的人員外，另有3人因輕傷在現場接受治理，包括一人手指被子彈擦傷、一人出現嚴重焦慮癥，另一人在逃跑時受傷。

圖為2024年10月11日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）於內華達州里諾市（Reno）的Grand Sierra Resort舉行競選集會。 （Getty Images）

據指出，Grand Sierra Resort是里諾最大的賭場，曾舉辦過音樂會、體育賽事，以及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於去年的競選集會。里諾靠近加州邊境，是熱門的夏季旅遊勝地。