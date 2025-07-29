加沙5日內7小童死於飢餓　救助兒童會促各方永久及無條件停火

臨時人道停火的實施令部分援助物資得以進入加沙，惟救助兒童會發出嚴正警告，指此類短期措施，完全不足以拯救正在挨餓、處於生死邊緣的兒童。本會緊急呼籲各方實行永久及無條件停火，以防止更多人喪生，並應對災難性的人道危機。雖然增加援助令兒童和家庭有一線生機，但其成效取決於停火的持續時間，以及以色列當局能否提供安全、可行的途徑，讓救援物資送達有需要的家庭。



救助兒童會中東、北非及東歐區域總監Ahmad Alhendawi表示：

「任何經陸路口岸進入的援助物資，都為人們——尤其是兒童，帶來生存機會。在近五個月的全面圍困下，成千上萬的兒童正瀕臨死亡。但這些停火措施能拯救多少生命，取決於停火的持續時間，以及以色列當局在多大程度上，向飢餓的兒童和家庭提供援助，提供安全和後勤上可行的條件。」

加沙存在嚴重飢餓問題，這意味著幾天的糧食援助，並不足以將人們從死亡邊緣拉回來。救助兒童會強調，治療嚴重營養不良需要持續補充多種食物與營養補充劑，以及專門醫療護理。

2025年7月20日，加沙地帶，圖為汗尤尼斯地區的納賽爾醫院中，一名母親哀悼自己餓死的3個月大的女兒。（Reuters）

根據衞生部門的數據，自2023年10月以來，已有133人因營養不良和飢餓死亡，其中包括87名兒童。Alhendawi續說：「對這些逝去的生命來說，現在呼籲永久停火已是無法挽回。」截至7月27日，僅在過去五天內，至少有七名兒童死亡。

Alhendawi說「像救助兒童會這些人道救援組織，已準備好大規模提供拯救生命的援助，但卻因持續的衝突和圍困而受阻。我們需要永久停火，並重新建立人道救援系統全面、快速運作的條件。否則，今天獲救的兒童，可能活不到明天。」

2025年7月26日，大批饑餓的加沙民眾爭相領取食物，但多個救援組織皆指現時根本沒有物資可分發。(Reuters)

救助兒童會亦警告，加沙人民正承受著深切的心理折磨。Alhendawi表示：「任何暫時性的停火措施，都只會為加沙人民帶來一時希望，然後又被更大的恐懼所取代。請記住，在停火期間，敵對行動通常會加劇，而在上一次停火結束後，隨即實施圍困，直接導致了我們今天看到的席捲整個加沙地帶的飢餓問題。對於一個近兩年來一直面臨無情暴力精神創傷的群體來說，臨時停火是一種心理折磨，在人道援助被武器化的情況下，他們的生存希望被懸在眼前，搖擺不定。」

香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示：

「來自加沙的畫面和報告令人心碎，兒童和家庭的處境極其惡劣。我們看到有家庭為了生存，而吃動物飼料果腹，更有兒童因飢餓及嚴重營養不良而死。雖然我們的前線團隊已準備好採取行動，但卻因缺乏安全和暢通無阻的救援通道而受到阻礙。公眾的支持比以往任何時候都更為重要。你的支持可以為加沙以及世界各地處於危難中的兒童和家庭，提供拯救生命的援助，幫助他們保持安全、健康，並給予他們重建生活的機會。」

圖為2025年7月20日，在加沙中部努塞賴特（Nuseirat），巴勒斯坦民眾聚集領取救援食物。（Reuters）

香港救助兒童會

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