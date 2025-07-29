白宮指特朗普願與金正恩以對話結束核計劃　金與正：二人私交不錯

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導旗下政府早前宣布制裁朝鮮，白宮官員7月28日表示，特朗普仍願意與朝鮮領導人金正恩接觸以解決朝鮮核問題，強調特朗普對金正恩開展對話持開放態度。



朝中社周二引述金正恩胞妹金與正的一份聲明指出，特朗普與金正恩之間的私人關係「還不錯」，但強調倘華府企圖通過二人交情來終結朝鮮核武器計劃，只會「淪為笑柄」。

金與正也是朝鮮勞動黨中央委員會副部長，一般被外界認為能代表金正恩發言，她今次聲明旨在回應早前美國制裁與特朗普願推動朝鮮無核化。

金與正在聲明中指出，自金正恩在特朗普首個任期內與特朗普舉行三次會談以來，朝鮮作為一個核武國家的能力以及地緣政治環境已經發生了根本變化，「任何否認朝鮮核國家地位的企圖……都將遭到徹底拒絕。」

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（Getty Images）

金與正的聲音引起關注，路透社因此詢問美國白宮官員，特朗普仍然致力於他在首個任期內與金正恩舉行三次峰會所設定的目標。