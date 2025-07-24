特朗普政府發布AI行動計劃　放寬監管並擴大出口

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府加強發展人工智能（AI），7月23日發布一份新的AI行動計劃，旨在放寬環境法規，大幅擴大對盟友的AI出口，以保持美國在關鍵技術領域對中國的優勢。



2025年7月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）前發表講話，該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監管。（Reuters）

促將AI軟件和硬體出口 確保美國領導地位

路透社及英國廣播公司（BBC）報道，特朗普預定就該計劃發表講話，概述贏得AI競賽的重要性。行動計劃長達28頁，包含約90項措施，政府官員表示可在明年實施。

當中包括倡議將美國AI軟件和硬體出口到海外，並廢除被認為限制性過強、阻礙AI蓬勃發展的法律。這與前總統拜登(Joe Biden)限制全球獲取AI晶片的「高牆」做法截然不同。

當中涉及放寬環境法規，並利用聯邦土地加快AI項目開發（包括所有電力供應），來快速推進數據中心的建設。政府將尋求根據《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act）為數據中心設立新的豁免條款，並簡化《清潔水法》（Clean Water Act）下的許可證審批流程。

此外，預計特朗普總統將在同日簽署3項相關行政命令。其中一項將促進美國開發的AI技術的國際出口，另一項命令旨在根除政府所稱涉及「覺醒」或帶有意識形態偏見的AI系統。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

報道引述白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy，OSTP）主任克拉西奧斯（Michael Kratsios，暫譯）稱，特朗普政府正在組建一個由商務部和國務院牽頭的項目，並與業界合作，向美國盟友提供安全的「全棧部署包」(full-stack deployment packages)，包括硬件模型、軟件應用程式和標準。

分析認為，擴大AI產品的出口，可能令Nvidia、AMD等晶片商，以及AI模型巨頭Google、微軟、OpenAI和Meta等受益。