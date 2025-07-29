特朗普：與愛潑斯坦斷交多年　從未去過小島　不畫女人畫像｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月28日表示，他很早前就已結束與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的友誼，並將其趕出自己在佛羅里達州的私人俱樂部，原因是愛潑斯坦多次背叛他，僱用了曾為他工作過的人。特朗普亦強調，自己從未去過愛潑斯坦的小島，並否認2003年向愛潑斯坦致帶有疑似裸女的簡筆畫的生日賀信，稱「我不畫畫，我不畫女人的畫。」



美媒報道，在與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面期間，當被問及與愛潑斯坦的關係為何破裂時，特朗普說，「那是很久以前的事了，很容易解釋，但我不想浪費你們的時間解釋。」

特朗普隨後稱，在「愛潑斯坦做了一些不恰當的事情」後，他很多年都未與愛潑斯坦再交談過。

「他（愛潑斯坦）挖走了我手下的員工，我說：『別再這麼做。』結果他又做了一次，我就把他趕出那個地方，讓他成為不受歡迎的人。」

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫俱樂部會面時握手。（Reuters）

特朗普早在2019年就曾表示，愛潑斯坦是棕櫚灘的常客，但兩人很久以前就已鬧翻，並稱自己已經15年未同愛潑斯坦說過話。