愛潑斯坦案｜特朗普要求傳媒大亨梅鐸出庭　就生日信見報應訊

《華爾街日報》因早前報道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）發送生日信後，遭到特朗普起訴，包括掌管《華爾街日報》母公司的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。特朗普法律團隊7月28日向法院提交文件，要求法院下令強制梅鐸在15天內出庭應訊，法官則下令要求梅鐸下月4日前做出回應。



《華爾街日報》的報道曾提到特朗普在2003年向愛潑斯坦發送帶有裸女簡筆畫的香豔生日信，特朗普否認並隨後起訴，他旗下法律團隊的最新提交文件指，特朗普在文章見報前有告知梅鐸信函是偽造，而梅鐸答應會「處理此事」。

特朗普的律師認為今年94歲的梅鐸舉動涉嫌直接參與案件，並在文件中寫明「進一步突顯被告的實際惡意」。《華爾街日報》母公司道瓊斯拒絕就此事發表評論，道瓊斯母公司新聞集團和梅鐸的發言人均未回應此事。

圖為2016年6月25日，當時還是共和黨總統候選人的特朗普與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）交談。（Reuters）

路透社早前報道指，特朗普起訴包括新聞集團和梅鐸在內公司及個人誹謗，尋求至少100億美元（約780億港元）賠償，今次引述法律專家指，特朗普起訴誹謗的官司中面臨極高門檻，「實際惡意」不僅意味特朗普須要證明報道失實，還須證明《華爾街日報》明知或應知文章失實的情況下仍然其見報。