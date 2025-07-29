紐約槍擊案4人被殺　槍手Shane Tamura自盡　目擊者：如身處戰區

美國紐約曼哈頓市中心一幢大樓7月28日發生槍擊案，4人被殺，據警員指，槍手Shane Tamura亦吞槍自盡，即事件內合共5人死亡。疑犯有精神病紀錄。有目擊者形容，事發時如身處戰區（war zone），也有大樓員工躲在會議室內，用桌椅堵住大門。



警方指，事發於28日下午，一名男子手持突擊步槍進入曼哈頓公園大道345號（345 Park Avenue）大樓後，在大堂開火，之後更乘升降機到33樓，他最終自盡，警方仍在調查他的動機。

死者包括警員Didarul Islam。

Shane Tamura的住所位於拉斯維加斯，他在曼哈頓駕車的寶馬汽車註冊地點是內華達州。

調查人員在他車內發現裝有子彈的彈匣、上膛的左輪手槍，也發現藥物，警方未有藥物的種類和用途。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案，當地警方公布槍手照片。（NYPD）

目擊者Nekeisha Lewis向電視台指，她當時在大樓附近一個廣場吃晚飯，突然聽到槍聲，並看到大樓玻璃碎裂，然後看到有人從大樓跑出來，她指槍聲密集，感覺如身處戰區。

另有倖存的大樓員工稱，當時躲在會議室內，用桌椅堵住大門，試圖保命。

紐約曼哈頓7月28日下午發生嚴重槍擊案後，大批執法人員接報到場。（Reuters）

曼哈頓公園大道345號鄰近中央公園及洛克菲勒中心（Rockefeller Center），建築物有多間大型企業進駐，包括私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、 摩根大通（J.P. Morgan）及畢馬威（KPMG）會計師事務所等。