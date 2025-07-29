外國旅客湧入大阪　行李篋「大換細」棄置住宿設施　業界：大問題

日本的外國旅客人數持續增加，但亦引申不少負面問題，他們隨處遺棄行李篋就是其中之一。大阪觀光局的問卷調查顯示，大部分受訪的住宿業界人士認為，有關情況是一大問題。



關西電視台7月29日報道，日本多個地方都發生外國旅客隨處棄置行李篋的情況後，大阪觀光局就向會員進行緊急問卷調查，在回答的住宿業界人士中，有85%受訪者認為外國旅客將行李篋棄置於住宿設施內是一大問題。

圖為2025年4月13日，大阪世博開幕當天，大批民眾在會場入口排隊等候入場。（Getty Images）

根據大阪觀光局的數據，受惠於大阪・關西世博開幕，當地今年1至6月的外國旅客人數達848萬人次，比去年同期增加23%。

報道提到，關西機場在2018至2024年間的調查顯示，去年一共有816個行李篋遭棄置，創下新高；亦有酒店負責人指，很多棄篋本身都像新的一樣，除了非常浪費，酒店方面如何處置成為一大難題，假如將行李篋當成垃圾處理，以大阪市為例，酒店需要負擔每個200日圓的大型垃圾處理費。

大阪一間酒店負責人向傳媒展示遭旅客棄置的行李篋，形容它像新的一樣。（關西電視台 照片）

對於棄篋原因，有受訪的外國遊客認為，不少人在日本瘋狂購物後，無法放進原本帶來的行李篋，又不想負擔額外的行李寄艙費，因此到「驚安之殿堂」（DONKI）等店舖購買更大的行李篋，並將舊的棄於酒店內。

圖為大阪一間酒店內遭棄置的行李篋。（關西電視台照片）

這個情況除了影響市容和治安，同時打擊外國旅客在日本人眼中的印象。