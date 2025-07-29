紐約5死槍擊案　事發大樓多巨企進駐　黑石管理人員喪命NFL員工傷

美國紐約曼哈頓市中心一幢大樓7月28日下午發生槍擊案，導致4人被殺，槍手Shane Tamura亦吞槍自盡，即合共5人死亡。事發大樓有多間大型企業進駐，包括黑石集團（Blackstone Group）、美國國家美式足球聯盟（NFL）總部等，美媒引述來自執法部門的消息人士指，根據槍手留下的字條，疑似對NFL心懷不滿。



事發現場為曼哈頓公園大道345號（345 Park Avenue），鄰近中央公園及洛克菲勒中心（Rockefeller Center），建築物有多間大型企業進駐，包括私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、畢馬威（KPMG）會計師事務所等，也有美國國家美式足球聯盟（NFL）總部。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案，當地警方公布槍手照片。（NYPD）

在事件中，一名男子手持突擊步槍進入大樓後，在大堂開火，之後更乘升降機到33樓再開槍傷人，他最終自盡。

綜合美媒指，死者包括警員Didarul Islam，也有一名黑石集團的管理人員，《華爾街日報》引述消息指，該名黑石員工是在大堂中槍。另外傷者包括一名NFL員工，目前在醫院治療。

倖存黑石員工：用桌椅堵門

在事發後，黑石員工透過內部通訊告知同事不要下樓，有倖存的黑石員工後來稱，當時躲在會議室內，用桌椅堵住大門，試圖保命。

美媒：槍手對NFL不滿

美媒引述來自執法部門的消息人士指，在槍手身上找到字條，內容顯示他患有慢性創傷性腦病（CTE），即一種與頭部創傷有關的腦部疾病，他並表達對美國國家美式足球聯盟（NFL）的不滿。

在字條中，他也要求對他的大腦展開研究。

霍士新聞指，疑犯曾是Granada Hills Charter High的美式足球運動員。

紐約曼哈頓7月28日下午發生嚴重槍擊案後，大批執法人員接報到場。（Reuters）

目擊者Nekeisha Lewis向電視台指，她當時在大樓附近一個廣場吃晚飯，突然聽到槍聲，並看到大樓玻璃碎裂，然後看到有人從大樓跑出來，她指槍聲密集，感覺如身處戰區。