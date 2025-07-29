印度超越中國　成為輸美智能手機最大生產國

美國科技巨頭Apple將更多iPhone手機組裝線轉移到印度之後，印度已超越中國，成為美國智能手機市場的最大來源國。



彭博社報道，根據市場調研機構Canalys數據，截至6月的季度，印度首次成為輸美智能手機最大生產國，佔據了44%的市場份額。三星大部分智能手機的生產地越南，位居第二。中國占估計輸美智能手機總量的比重，從一年前的60%以上大幅降至僅為25%。

2023年4月18日，Apple行政總裁庫克（Tim Cook）出席該公司在印度首間專門店的開幕活動。（Reuters）

Canalys的研究人員分析，這一顯著變化正值Apple加大在印度的產量，以及智能手機製造商「因關稅擔憂而提前囤積設備庫存」之際。上一季度，印度製造的設備數量同比增長了兩倍多。

為了降低關稅和地緣政治緊張局勢帶來的風險，Apple及其他同行一直在將生產線轉移到中國以外的國家，例如印度和越南。

報道稱，此舉激怒了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他一直在敦促企業將製造業務轉移到美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

