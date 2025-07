MAGA網紅當大使？特朗普提名Alpha男Nick Adams任駐馬來西亞大使

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)提名MAGA派網紅、自稱「Alpha男」(意指給人強勢形象的男子)的澳裔美國保守派評論員亞當斯(Nick Adams),出任美國駐馬來西亞大使。



綜合外媒報道,亞當斯早於2016年因特朗普在推文中推薦其著作《綠卡戰士:我在非法移民體系中的合法移民之路》(Green Card Warrior: My Quest for Legal Immigration in an Illegals' System)為「必讀之書」,而開始受到關注。

此後,亞當斯出版了6本著作,將拜登(Joe Biden)稱為「美國歷史上最危險的總統」,並讚揚特朗普是「西方文明的捍衛者」。特朗普還為亞當斯2024年的新書《阿爾法之王》(Alpha Kings)撰寫序言,該書旨在教導年輕男性如何成為「真正的阿爾法男性」。

亞當斯又經常喜歡在X平台上談論刻板的男子氣概象徵,例如喜歡吃牛排和經常光顧連鎖「波霸餐廳」Hooters。

2024年1月29日,支持特朗普的作家亞當斯(Nick Adams)在華盛頓特區國會山俱樂部的活動上簽售自己的新書《阿爾法之王》(Alpha Kings)。(Getty)

特朗普週四(10日)在社交平台Truth Social稱亞當斯是「一位傑出的愛國者,也是一位非常成功的企業家,他對我們偉大國家的熱愛和奉獻精神激勵着我們。」