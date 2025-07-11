MAGA網紅當大使？特朗普提名Alpha男Nick Adams任駐馬來西亞大使
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名MAGA派網紅、自稱「Alpha男」（意指給人強勢形象的男子）的澳裔美國保守派評論員亞當斯（Nick Adams），出任美國駐馬來西亞大使。
綜合外媒報道，亞當斯早於2016年因特朗普在推文中推薦其著作《綠卡戰士：我在非法移民體系中的合法移民之路》（Green Card Warrior: My Quest for Legal Immigration in an Illegals' System）為「必讀之書」，而開始受到關注。
此後，亞當斯出版了6本著作，將拜登（Joe Biden）稱為「美國歷史上最危險的總統」，並讚揚特朗普是「西方文明的捍衛者」。特朗普還為亞當斯2024年的新書《阿爾法之王》（Alpha Kings）撰寫序言，該書旨在教導年輕男性如何成為「真正的阿爾法男性」。
亞當斯又經常喜歡在X平台上談論刻板的男子氣概象徵，例如喜歡吃牛排和經常光顧連鎖「波霸餐廳」Hooters。
特朗普週四（10日）在社交平台Truth Social稱亞當斯是「一位傑出的愛國者，也是一位非常成功的企業家，他對我們偉大國家的熱愛和奉獻精神激勵着我們。」
特朗普政府斥鮑威爾管理聯儲局不善 花巨款翻新總部直迫凡爾賽宮美國聯邦法官頒全國禁令 阻止特朗普政府限制「出生公民權」會晤王毅 美國務卿魯比奧：很具建設性 特朗普習近平會面機會高美媒：FBI員工「說局長壞話」就被測謊 得罪特朗普政府恐遭炒魷