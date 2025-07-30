中國舉辦中柬泰三方非正式會晤　柬泰重申停火共識讚中方斡旋和平

中國－柬埔寨－泰國三方非正式會晤周三（30日）在上海召開，中國外交部副部長孫衛東同柬埔寨和泰國代表共同出席。泰柬兩國早前在邊境爆發衝突五天，在中美斡旋下無條件停火，泰國軍方周三指責柬埔寨軍隊再度在爭議邊界的三個不同地點違反了停火協議，並警告稱，持續的侵略可能迫使泰國軍隊採取更果斷的回應。

惟兩國代表今次就向中國重申停火共識，讚賞中方迄今為平息事態所發揮的積極作用。



中國外交部報道指出，中方在泰柬衝突事件中，持續為支持柬、泰雙方和平解決邊境爭端發揮建設性作用，舉行此次三方非正式會晤是中國的最新外交努力。

泰柬衝突：圖為2025年7月28日，泰國代總理普坦（右）與柬埔寨首相洪馬內（左）於馬來西亞布城舉行會談。馬來西亞首相安華及中美代表亦在場。（Reuters）

泰國代理總理普坦（Phumtham Wechayachai）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）於周一下午在馬來西亞舉行和談，同意當晚午夜起實施無條件停火，令兩國7月24日在邊境有爭議領土附近爆發衝突事件暫告一段落。