泰國總理佩通坦涉通話風波遭停職　法院限8月4日前答辯

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）因與柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森（Hun Sen）就邊境衝突而進行的通話錄音外泄後遭停職，她目前受彈劾面臨下台。受理此案的泰國憲法法院7月30日就延期答辯作出最終決定，以5票贊成比4票反對，下令佩通坦在8月4日前提交書面答辯材料。



泰國憲法法院在今次決定前，已經應佩通坦的法律團隊申請，將答辯議程延後二週時間至7月31日，院方今次就強調，無論下月4日是否收到書面答辯材料，都將按照既有程序審理案件。

泰國憲法法院在7月1日收到數位參議員投訴後暫停佩通坦所擔任的總理一職，她被指未盡忠職守、與外國政要保持不當私人關係等行為，或對國家利益構成影響，涉嫌違反憲法相關條款，並可能構成嚴重違反道德標準。

2025年6月28日，在泰國曼谷的反政府示威上，有示威者高舉「總理是國家敵人」的牌子，要求佩通坦下台（Reuters）

今年5月28日，泰柬兩國爆發邊境衝突，當時雙方部隊在爭議地區短暫交火，造成一名柬埔寨士兵死亡。這導致兩國政府採取一系列針鋒相對的行動：泰國對柬埔寨實施邊境管制，柬埔寨則禁止進口水果蔬菜、禁止播放泰國電影，並切斷來自泰國的網路等等。

佩通坦6月15日與洪森通話，試圖解決兩國之間的緊張局勢。她在通話中語氣柔和，尊稱洪森為「叔叔」、自稱是侄女，更指泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，把軍方將領稱為「對方的人」。但洪森後來違反外交禮禮節，把錄音公開，導致佩通坦在國內及軍方輿論壓力下停停職。

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