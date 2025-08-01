加沙兒童1.8萬人亡 《華郵》刊登名單 網民稱震撼：字密密麻麻
撰文：莊勁菲
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《華盛頓郵報》7月30日公布一份「死亡名單」，記載自2023年10月7日以巴衝突爆發以來，加沙地區遇害的18,592名兒童中部分亡者的名字。報道統計數據顯示，從1到17歲每個年紀都有超過868個孩子遇害。名單在網絡上引發議論。
報道引述加沙衛生部數據，截至7月20日，加沙總死亡人數共60,034。截至7月15日，兒童死亡人數共18,592，佔總人數的31%。
「9月，桑恩德（Sannd Abu al-Shaer）剛滿70天，一場空襲就奪走了他和8歲哥哥阿卜杜勒（Abdul）、5歲哥哥塔里克（Tariq Abu al-Shaer）的生命。」
「『阿尤爾（Ayloul Qaud）是我這輩子見過最漂亮的孩子，』她的姑姑Hiba Muqdad說， 『我們走在街上，她什麼都不肯買，因為她知道街上其他孩子都吃不飽。』」
「欣德（Hind Rajab）生命中最後的幾個小時被困在一輛彈痕累累的汽車裏，身邊是她六具親人的屍體，她絕望地呼救。三個小時內，一位紅新月會的接線員一直在電話裡默念《古蘭經》，並在一輛以色列坦克駛近時安慰她。 她懇求道：『快來救我！』。 12天後，欣德被發現身亡。」
報道還給出一個圖表，顯示1到17歲每個年齡遇害少年兒童的分布情況。可見每個歲數都有至少868人遇害。其中17歲遇害者最多，有1218人。
社交平台X（舊稱Twitter）上有網民評論：「我從未見過報紙的字像今天的《華盛頓郵報》這樣小，兩頁紙上只列出了加沙1.85萬遇害兒童中的一小部分。你需要放大鏡才能看清楚。這景象令人震撼。」
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