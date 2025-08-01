加沙「種族滅絕」：內塔尼亞胡將以色列推向「自我毀滅」

隨着以色列－伊朗戰爭落幕，中東局勢的新聞焦點又回到加沙走廊（Gaza Strip）的人道災難之上。5月底以來，在以色列支持的所謂「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）分發糧食中心被殺的加沙人數接近900。國際糧食安全組織IPC最近也確認「最惡劣的饑荒情境」正在加沙出現，每日都有人饑餓致死。兩個以色列的左翼人道組織近日也毫不避諱地直指以色列正在加沙進行「種族滅絕」。

國際社會出現了另一波施壓以色列的運動。法國就帶頭宣布將會在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦國。

英國工黨政府隨後在黨內壓力之下跟從，不過就將承認巴勒斯坦變成了針對以色列的「懲罰」，首相施紀賢（Keir Starmer）提出如果到時候以色列不停止加沙戰爭、不承諾落實兩國方案、不停止吞併加沙或西岸的巴勒斯坦土地的話，英國將會承認巴勒斯坦國。

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

到7月30日，加拿大亦加入英法的行列，變成第三個將會承認巴勒斯坦國的G7國家。總理卡尼（Mark Carney）宣布將會在本年聯合國大會上承認巴勒斯坦，不過卡尼卻對巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）開出了三個條件：巴勒斯坦必需從根本上改革政府管治、在2026年舉行沒有哈馬斯參與的選舉（按：巴勒斯坦近20年來沒有舉行過選舉），並進行去軍事化。

本周初到訪蘇格蘭的特朗普（Donald Trump）亦罕有地反駁了內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）有關加沙並不存在饑餓的說法，表明他在電視上看到非常饑餓的加沙兒童，加沙存在無法假裝出來的「真正饑餓」，聲言美國會幫助增加加沙的糧食供應。

7月31日，與特朗普相識數十年、同特朗普家族有生意往來的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）為此到訪以色列，並同內塔尼亞胡會面。8月1日，威特科夫也會親身到加沙的食物分發中心視察，回去再跟特朗普報告狀況。

7月31日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）到訪以色列，並同內塔尼亞胡會面。（X@AmichaiStein1）

有美國媒體引述知情人士稱特朗普如今相信內塔尼亞胡是為了維持政權而延續戰爭。特朗普亦據報曾向顯赫政治捐款人表示「我的（支持者）正開始討厭以色列」。

特朗普MAGA派的代表人物之一、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）近日更用上「種族滅絕」一詞來形容以色列在加沙的行為，認為任何美國基督徒都不能接受以色列在加沙殘殺當地基督徒（按：以色列7月中曾攻擊加沙的一所天主教堂）。

眼見國際形勢不妙，內塔尼亞胡政府近來就決定重新讓加沙人道基金會以外的國際人道組織運送糧食進入加沙、容許外國空投糧食、在加沙多處每日實施人道停火，甚至自己也參與空投糧食。

7月31日，空投物資降落到加沙。（Reuters）

不過，大家都知道空投糧食只是「公關表演」，阿聯酋、約旦上周日（7月27日）的一輪空投投下的糧食還不足裝滿兩架貨車。聯合國估計每天要有500至600架貨車的物資才足夠加沙人的需求，但根據以色列的較高估計數字，每日進入加沙的貨車數量只在200架的層級。

內塔尼亞胡則繼續扮演「雙面人」，用英語發言的時候就強調會同國際機構合作，保證大量人道援助能進入加沙，用希伯來語發言的時候則強調消滅哈馬斯目標不變，進入加沙的物資將維持在最低水平。

加沙停火的談判在7月24日不歡而散。和談的爭議來來去去也在加沙哈馬斯釋放人質能換回多少在囚以色列的巴勒斯坦人、哪些巴勒斯坦囚犯將會獲釋，以至暫時停火能否帶來長久停火、停火期間以色列能否繼續逗留在加沙關鍵地區等等。以色列的強硬派和哈馬斯都慣常利用這些細節上的分歧來阻礙談判。但其實只要有充分的外在條件，例如特朗普上台前內塔尼亞胡急於向他送上外交禮物的背景等（按：特朗普上台前一天，加沙就曾達成了數周暫時停火、人道物資大量進入），要解決細節上面的分歧並不困難。

2025年7月29日，加沙地帶，圖為巴人在援助物資運抵後聚集領取物資。（Reuters）

從以色列國內政治的維度來看，同意長久停火對於內塔尼亞胡而言可說是「政治自殺」。如今其執政聯盟中的極端保守派猶太教黨派已經因為宗教學生的徵兵問題而退出政府，內塔尼亞胡處於失去國會半數的邊緣。此時他對於執政聯盟內部的極右黨派更為依賴，如果他同意結束戰爭，政府必然倒台，內塔尼亞胡將要面對貪腐案審判，可能身敗名裂收場。

因此，唯一能施壓以色列接受停火的力量只能來自以色列以外，而這個力量當然不是英、法、加等在以色列問題上只能務虛的國家，而是每年向以色列提供數十億美元軍事援助的美國。在6月的以色列－伊朗戰爭中，大家都看得清楚，如果沒有美國守護以色列、填補其防空彈藥的不足，只要伊朗將所有導彈傾巢而出花費在以色列身上，以色列空防攔截器最終將會耗盡，甚至淪落到要出動核威脅來震攝伊朗。

美國的保護傘就是特朗普可以用來施壓以色列的把柄。

2025年7月28日，英國蘇格蘭，圖為特朗普在旗下高爾夫俱樂部會晤英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）（不在圖中）。（Reuters）

然而，特朗普的態度依然是模棱兩可的。

日前他在蘇格蘭公開表明加沙出現「真正饑餓」、反駁內塔尼亞胡，再次引來各界猜測特朗普是不是要跟內塔尼亞胡決裂了－－情況跟5月特朗普出訪中東過以色列國門而不入時類似。

可是，特朗普回國之後，他的態度似乎又逆轉過來，其國務院不只公開抨擊法國、英國、加拿大承認巴勒斯坦國的做法，而且他自己也重新將戰爭持續的責任推在哈馬斯身上。

7月31日，特朗普就在Truth Social上說：「結束加沙人道危機的最快方法就是哈馬斯投降並釋放人質！！！」

7月31日，特朗普在Truth Social上說：「結束加沙人道危機的最快方法就是哈馬斯投降並釋放人質！！！」（網站截圖）

同一天，美國國務院更向巴勒斯坦自治政府和巴勒斯坦解放組織的官員實施拒絕簽證的制裁，指責他們「國際化」加沙戰爭和以巴衝突。此前批評英法加等國「獎勵」哈馬斯恐怖主義的以色列就大讚特朗普政府「明瞭道德對錯」（moral clarity）。

特朗普至今還不肯出招施壓以色列停火，當然是一個人道污點。但問題的根本還是出於內塔尼亞胡，以至以色列主流民意。

從2023年10月7日哈馬斯發動恐襲的那一天至今，以色列完全是以武力的方式來試圖消滅哈馬斯，從來沒有向巴勒斯坦人提供哈馬斯以外的選擇，不只反對巴勒斯坦自治政府重新掌管加沙，更拒絕接受巴勒斯坦未來有建國的可能。極右官員更是整天都在推動吞併加沙、繼續擴大西岸的非法猶太定居地。

2025年7月28日，以色列人權組織在東耶路撒冷舉行記者會，發布報告指控以色列正在加沙進行種族滅絕（genocide）。（Reuters）

這種以武力屈人的做法，至今也似乎頗為成功：加沙哈馬斯大體上被打殘了；黎巴嫩真主黨高層幾乎全滅、武力大體被毀；敘利亞阿薩德政府倒台，以色列把握時間一舉清掃了敘利亞的軍備，越境侵佔敘利亞南部邊境地區，成功用空襲行動威脅將新政府勢力趕出該區；伊朗經過以色列－美國合力轟炸之後，也無力還擊；唯一還有點反抗力量的也門胡塞組織遭受了多次以色列大型轟炸，如今只能繼續攻擊一下紅海商船，對以色列幾乎一點影響都沒有。

問題是，以色列只是一個1000萬人的小國，當中阿拉伯裔更佔了兩成。它的經濟力量、軍事科技，再加上美國的全力支持，確實使它成為了中東地區無可置疑的一方霸主。可是，這只能夠是一時之間的威風。如果整個阿拉伯，甚至是整個穆斯林世界長遠也是以色列的敵人的話，以色列的霸主地位始終是不能持續的。

今天內塔尼亞胡政府以消滅哈馬斯、消滅恐怖主義之名對加沙執行種族滅絕式的殺戮，其所種下的仇恨是不會輕易消失掉的。這種仇恨將會成為下一場以色列－阿拉伯戰爭的種子。今天的以色列生於一場以阿戰爭的勝利之中。明日的以色列又會否亡於另一場以阿戰爭的失敗之下？