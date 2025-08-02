美國中東特使加沙視察援助點　聯合國：迄今逾850人站點附近被殺

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）8月1日到訪加沙，與美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）一起參觀獲美以雙方支持、由加沙人道主義基金會（GHF）所設的物資分發點。前者是2023年以巴衝突開始以來，第一位訪問加沙的美國高級官員。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）同日稱，自從GHF開始在加沙展開行動以來，已有逾1,000 人在試圖接受援助時被殺害，其中超過850人是在相關站點附近遭以軍殺害。



路透社1日報道，威特科夫當日參觀了位於加沙南部城市拉法（Rafah）、由GHF營運的一個站點。

他其後在社交媒體X上稱自己在加沙逗留了約5小時，並指這次到訪的目的，是為了讓美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）深入了解當地人道主義局勢，以製定向加沙人民提供食品和醫療援助的計劃。

報道指，聯合國拒絕與GHF合作，認為後者分發援助物資的方式非常危險，違反了人道主義中立原則，進一步導致整個地區陷入饑荒危機。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，自5月27日以來，已有至少1,373名巴勒斯坦民眾在試圖接受援助時被殺，其中859人在GHF站點附近遇害，另有514人在食物車隊沿途被殺。

2025年8月1日，美國中東事務特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在訪問加沙期間會見了一名巴勒斯坦婦女。（Reuters）

辦事處指出，大多數相關死傷都是由以色列軍隊所造成，儘管同一地區的確有其他武裝分子，但沒有資訊顯示他們與這些死傷有關。

GHF則表示，它轄下分發點無人遇難，而且在保護援助物資方面做得比聯合國機構更好。