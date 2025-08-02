美國一週內再發生嚴重槍擊案　4人蒙大拿州酒吧內槍殺　疑犯在逃

美國蒙大拿州（Montana）一間酒吧8月1日發生槍擊案，4人喪生，連同今次在內，美國今年已經發生9宗大型謀殺事件。



《衛報》報道，事發於1日早上10時半，蒙大拿州城鎮阿納康達（Anaconda）一間酒吧傳出槍聲。當局接報到場，證實4人當場死亡。

美國蒙大拿州城鎮阿納康達（Anaconda）一間酒吧8月1日早上發生嚴重槍擊案，執法人員事後封鎖現場調查。（x/@MoniFunGirl 圖片）

執法部門指槍手為45歲的布朗（Michael Paul Brown），據紀錄顯示他居於案酒吧旁邊，目前下落不明。而到事件影響，鎮上不少商店紛紛暫時關門，店員與顧客留在室內躲避。

圖為蒙大拿州酒吧槍擊案疑犯布朗。（x/@NBCMontana 圖片）

報道引述非牟利組織槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive，GVA）的資料顯示，美國今年內已經發生9宗導致至少4人喪生的大型謀殺案，而且全部都是與槍擊有關，當中有4宗是在過去30天內發生，包括7月28日在紐約曼哈頓美式足球聯盟（NFL）總部所在建築物的5死槍擊事件。