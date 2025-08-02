澤連斯基重申願與普京舉行會談　俄外長：提議成立政治軍事工作組

英國媒體8月1日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）重申，為促成停火，他願意與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）坐下來談判。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日表示，俄方曾向烏方提議成立政治與軍事問題工作組，目前正等候烏方回應。



據路透社報道，澤連斯基在其社交平台寫道：「如果這些表明烏克蘭真正願意有尊嚴地結束戰爭，建立真正持久的和平。那麼烏克蘭再次重申，它隨時準備好進行領導人級別的會晤。」

澤連斯基強調：「我們都知道誰在俄羅斯發號施令，烏克蘭呼籲超越交換聲明和技術級別會談，開展（俄烏）領導人之間的會談。」

在澤連斯基發表上述言論之前，普京同日表示，他希望與烏克蘭的和平談判能繼續下去。

與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫回應記者提問時表示，俄羅斯與美國自今年初以來，就烏克蘭問題進行實質性的討論，並取得一定成果。在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的推動和堅持下，烏克蘭政府同意在土耳其伊斯坦堡爾恢復會談。

拉夫羅夫又指，俄羅斯同意美國的觀點，俄美之間不能發生直接軍事對抗，俄方歡迎與美方繼續在坦誠和互相尊重的前提下保持對話。

拉夫羅夫提到，俄烏已舉行三輪會談。除了重要的人道協議外，俄方還提出成立政治和軍事問題工作小組的建議，目前正等待烏方的回覆。