Sydney Sweeney 廣告爆白人至上爭議　萬斯：民主黨發神經｜有片

27歲荷李活女星Sydney Sweeney近日為牛仔褲品牌American Eagle拍的廣告引發巨大爭議。在一段廣告片中出現：「Sydney Sweeney Has Great Genes」，形容她擁有優秀「基因」，其後她將「Genes」一字劃掉，改成同音的「Jeans」（牛仔褲）。有評論認為該廣告推崇白人至上主義。副總統萬斯（JD Vance）對此表示，民主黨並沒有吸取去年大選慘敗的教訓，反而變得瘋狂。他更語帶嘲諷指，這就是你贏得（明年）中期選舉的方法，尤其是年輕的美國男性。



Sydney Sweeney為American Eagle拍的廣告引發巨大爭議：

從American Eagle發布的影片可見，擁有金髮碧眼的Sydney Sweeney站在一張自己的海報前，海報上寫有：「Sydney Sweeney擁有極好的基因」。其後，「基因」（Genes）一詞被劃掉，取而代之的是在英文同音的「牛仔褲」（Jeans）。

在另一段廣告影片中，Sydney Sweeney面對鏡頭表示：「基因會從父母遺傳給後代，通常決定一個人的頭髮顏色、性格，甚至眼睛顏色等特徵。而我的牛仔褲（英文為jeans，與基因的英文genes同音）是藍色的。」

有美國網民認為這場推廣活動對美國時局不敏感，並指責其呼應與優生學（eugenics）和白人至上主義相關的言論。

美國副總統萬斯就Sydney Sweeney廣告爭議，批評民主黨小題大作：

萬斯受訪時表示：「我以為（民主黨）能學到的一個教訓就是，我們不要那麼瘋狂，但他們顯然已經吸取的教訓是，我們會把那些覺得Sydney Sweeney漂亮的人視為納粹份子來攻擊。朋友，這策略真棒。這就是（民主黨）贏得中期選舉的秘訣，尤其是年輕的美國男性。」

萬斯又指：「民主黨人中有很多都對美國的基本生活持有敵意。所以，當你看到一個漂亮女孩拍牛仔褲廣告，他們就忍不住發狂。這更多揭示了民主黨的本色，多於我們的真實情況」

萬斯語帶嘲諷：「民主黨的路線修正只是維持了30秒，然後他們又變得更瘋狂了。」