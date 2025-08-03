美國中東特使訪特拉維夫　與以色列人質家屬會面近3小時

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）8月2日到訪以色列特拉維夫（Tel Aviv），與被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持的以色列人質家屬進行數小時的閉門會面。



法媒報道，在威特科夫與家屬會晤前，數百名示威者在場地外高呼「把人質帶回家」、「我們需要你幫助」的口號。

21歲人質Nimrod Cohen的兄弟Yotam Cohen在受訪時直言，以色列政府不會心甘情願結束戰爭，為了人質、士兵甚至該國後代的未來，有關方必須阻止以色列的行動。

安排這次會面的組織「人質和失蹤者家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）其後表示，威特科夫當日與家屬進行了近3個小時。

組織透露，威特科夫在會晤中稱美國的首要任務是讓所有人質能安全獲釋。他說：「我們會把你們（人質家屬）的孩子送回家，並追究哈馬斯任何不良行為的責任。我們也會為加沙人民做正確的事。」

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）2025年8月2日到訪以色列特拉維夫，與被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持的以色列人質家屬進行數小時的閉門會面。

另外，《以色列時報》（Times of Isreal）引述當地媒體指，維特科夫在會面期間曾提到哈馬斯表示已準備好非軍事化。

對此，哈馬斯同日發聲明表示，除非一個以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦能獨立建國，否則該組織不會解除武裝。