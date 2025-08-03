巴菲特旗下巴郡第2季營業利潤下滑4%　示警特朗普關稅衝擊影響

美國知名投資人巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）8月2日公布公司第二季營業利潤較去年同期下滑4%至111.6億美元（約876億港元），並對美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府高關稅政策可能構成的風險提出警告。



美媒CNBC及路透社2日報道，據巴郡公布的報告，公司主要受保險業務疲弱所拖累，但鐵路、能源、製造、服務與零售等領域的利潤則均呈現年增。

左圖：2017年9月19日，股神巴菲特（Warren Buffett）在美國紐約市出席《福布斯》（Forbes）媒體的百年慶典。（Getty）右圖：2025年4月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）離開白宮準備登上專機赴佛羅里達州。（Reuters）

另外，巴郡旗下的消費品業務也遭到特朗普的貿易及關稅政策重創，相關子公司整體第二季度營收同比下降5.1%至1.89億美元。公司表示，部份訂單甚至因關稅而出現延遲交付的狀況。

報道指，由於巴郡業務橫跨多個經濟領域，其經營狀況被視為美國經濟的縮影，因而備受投資者關注。

在這張2025年5月11日拍攝的設計圖片中，可以在一部手機的螢幕上看到美國知名投資人巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的標誌，其背景則是該公司最新的股市折線圖。（Getty）

巴郡在報告中再次就特朗普關稅、國際貿易局勢變化對公司各項業務的潛在影響發出嚴厲警告，強調：「這些（政策及國際情況）可能對巴郡大多數、甚至全部營運業務與股票投資造成不利影響，從而可能影響我們未來的業績。」