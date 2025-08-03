烏克蘭破獲軍事採購貪污案　涉及國會議員、地方官員　4人被捕

烏克蘭反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）8月2日表示，破獲了一宗重大貪污案，指有議員、地方官員與軍事設備供應商簽合約時，涉刻意調高貨款，再從中收取回扣。目前已有4人被捕，惟未知確切身份。



路透社報道，NABU與SAPO當日發聯合聲明，稱1名現任議員、2名地方官員以及人數不明的國民警衛隊人員，在採購軍用無人機和訊號攔截系統時，刻意調高貨款令供應商獲益，換取對方提供高達合約價格三成的回扣。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交媒體Telegram上寫道，政府對貪污腐敗只能零容忍，各部門必須合作揭發貪污行為，最終達致公正的判決。

NABU與SAPO早前曾被捲入政治風波，澤連斯基上月22日簽署了一項爭議性法案，被指賦予烏克蘭總檢察長更為廣泛權力，從而允許政治干涉司法，削弱國家反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）的獨立性。

這張烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2025年8月2日上傳的照片中，可以看到他正在聽取有關軍事採購貪污案的報告。（X@ZelenskyyUa）

這一爭議性法案惹民眾不滿，引發俄烏戰爭爆發以來第一次全國性示威活動。澤連斯基隨後順應民意，提交了一份恢復機構原有獨立性的法案，而該法案已於7月31日獲國會通過。