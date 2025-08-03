倫敦北部爆發反移民示威　英政府計劃將社媒宣傳偷渡列為違法

倫敦北部一家收容尋求庇護者的酒店，8月2日引發當地反移民團體抗議，數名示威者後被捕。而英國政府近期正計劃禁止，在社媒發布宣傳乘船越過英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）前往英國尋求庇護的廣告，這將使得製作並在線上發布宣傳或提供非法移民服務的行為，被視為違法。這些行為包括宣傳乘船過境、出售假護照、簽證和其他旅行證件，以及宣傳在英國非法工作的機會。



綜合英媒報道，倫敦伊士靈頓（Islington）的Thistle City Barbican酒店外，發生抗議對峙活動， 這場抗議活動由當地居民組織，有的人在活動中高喊「將這些混蛋（指移民）趕出我們的街道。」

當地亦有反示威活動團體，為尋求庇護者發聲，他們則舉着寫有「歡迎難民」的橫幅。

據英國內政部的數據，80%乘船橫渡英倫海峽抵英的移民告訴政府官員，他們在旅途中使用了社群媒體，包括用來尋找或聯絡提供非法移民服務的人。

內政大臣內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示：「無論是線上還是線下，僅僅為了賺錢而兜售安全抵達英國和在英國生活的虛假承諾，都是不道德的。」