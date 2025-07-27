喬布斯愛女Eve嫁英國奧運馬術冠軍 豪擲670萬美元搞世紀婚禮
撰文：中天新聞網
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已故蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）的女兒Eve與英國奧運馬術金牌選手哈利查理斯（Harry Charles）於7月26日在英國牛津郡格雷特圖（Great Tew）的聖邁克爾眾天使教堂（St Micheal’s and All Angels Church）舉行婚禮，這場耗資670萬美元的奢華婚禮震撼了寧靜的英國鄉村。
27歲的Eve與26歲的哈利的戀情始於2022年，兩人在2024年巴黎奧運會期間正式交往。當時哈利在團體跳躍項目中為英國隊奪得金牌，Eve在現場為未婚夫加油打氣。Eve在Instagram上分享了對方奪金後奔向她的影片，並寫道：
「金牌團隊！！！我為你感到無比驕傲，我的愛人！！！」
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婚禮由知名活動策劃師Stanlee Gatti操刀，現場佈置極為奢華。根據《每日郵報》報道，新娘透過一條私人道路抵達教堂，雖然遲到約30分鐘，但45分鐘後，這對新人便在教堂內許下「我願意」的誓言。婚禮現場星光熠熠，包括搖滾巨星Bruce Springsteen的女兒Jessica也來擔任伴娘。
Eve是已故蘋果聯合創始人喬布斯的掌上明珠，除了是科技巨擘的繼承人外，她本身也是一名模特兒和馬術運動員。今年6月，她曾在意大利海岸舉辦單身派對，並在Instagram上分享與閨密們的歡樂時光。
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