英國遊樂園恐怖意外　18歲女頭髮遭卡機動遊戲　4分3頭皮被撕掉

撰文：ETtoday
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英國漢普郡（Hampshire）當地遊樂園傳出恐怖意外。一名18歲女子搭乘遊樂設施時不小心跌倒，頭髮剛好卡進地板上的滾輪中，導致4分之3頭皮被撕掉，當場血流不止，痛苦尖叫送醫。

事件26日晚間10時50分左右發生在漢普郡修咸頓市（Southampton）郊區所舉辦的遊樂會活動Netley Marsh Steam and Craft Show中，一名18歲少女頭髮意外卡進遊樂設施滾輪，大量頭皮被撕掉。

英國Netley Marsh Steam and Craft Show的機動遊戲發生恐怖意外，導致一名18歲女子4分之3頭皮被撕掉。（Facebook@NetleySteam）

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在現場目擊事件的女子佩里（Emma Perry）剛好是一名護士，她向當地媒體表示，她帶着17歲女兒參加活動時聽聞發生流血意外，前往現場目睹18歲女子頭皮幾乎被撕掉、不斷慘叫，由於急救人員已經抵達現場，所以她幫忙抱着那名女子的頭，不斷和對方說話。

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頭髮被卡住的女子被消防人員救出後，緊急前往醫院。

事件發生後，遊樂設施一直處於關閉狀態，活動組織者柯爾（Charles Cole）對外表示，在女子發生意外前，該遊樂設施已經有50多人搭乘，每天都有對遊樂設施進行檢查，仍發生意外事件感到遺憾，正在配合警方調查。

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