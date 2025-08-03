美運動品牌Columbia控告哥倫比亞大學侵權　稱商品外觀過於相似

美國運動服裝品牌Columbia Sportswear日前控告哥倫比亞大學（Columbia University）侵犯商標權、違反合約等，稱哥大的商品與Columbia品牌在800多家零售店銷售的商品外觀過於相似。



《紐約郵報》（New York Post）報道，Columbia品牌2023年6月與哥大簽署過一份協議，協議規定哥大可以在其商品上印上「Columbia」的字樣，但前提是必須同時包含可辨識的校徽或吉祥物、「university（大學）」一詞、學術部門名稱、創校年份（1754年）或上述元素的組合。

但Columbia公司聲稱，哥大在一年多後違反協議。該公司注意到哥大線上商店出售的幾款服裝沒有任何學校標誌。訴訟亦稱，哥大許多服裝都採用亮藍色，與Columbia運動服長期以來的標誌性藍色「令人混淆地相似」。

美國運動服裝品牌Columbia Sportswear。（Getty）

訴訟稱，「哥大盜用和濫用Columbia名稱或造成欺騙、混淆和錯誤，這對Columbia運動服飾註冊商標『Columbia』所代表的品牌形象、商譽，以及其所體現的品質聲譽，造成了無法挽回的損害。」