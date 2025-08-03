以色列近9成涉戰爭罪案件未經指控結案 監察組織批「有罪不罰」
撰文：張涵語
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據「武裝暴力行動監察組織（Action on Armed Violence，AOAV）」稱，自加沙戰爭爆發以來，以色列軍方對其士兵犯下的戰爭罪或虐待指控的調查中，88%在未查明罪名的情況下結案或未得到解決。
英國《衛報》（The Guardian）報道，AOAV組織表示，尚未結案的調查包括：2024年2月在加沙，至少112名正在排隊領取麵粉的巴勒斯坦人遭殺害；以及2024年5月，加沙南部拉法（Rafah）一處帳篷營地發生空襲事件，造成45人死亡。
AOAV指，以色列試圖透過未能對絕大多數涉及「其部隊最嚴重或公開指控的不當行為」案件得出結論，或認定未發現過錯，來試圖建立「有罪不罰模式」。
以色列國防軍（IDF）則表示，根據以色列國內法和國際法的義務，軍方會對在作戰行動中發生的、涉嫌違法的特殊事件進行審查和調查。
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