GOG限時狂送13款成人遊戲反審查制度　Postal2、Agony上榜

著有知名電子遊戲《電馭叛客》（Cyberpunk 2077）的波蘭電子遊戲製作公司CD Projekt旗下的電子數位遊戲銷售平台GOG（Good Old Games）8月2日開啟一項限時48小時的免費贈送遊戲活動，用戶僅需輸入優惠碼「freedomtobuygames」即可在活動網頁領取包括《Postal 2》及《Agony》等13款成人遊戲。



GOG在社交平台發文，聲稱今次活動旨在反對第三方在線平台的內容審查機制，還在送禮網頁強調，「一些遊戲的下架並非因違法，而是源於某些人主觀認為這些作品『不該存在』」。

網頁還指出，當電子遊戲在今天因為不舒服而被除名時，那在明天要讓它們復活將變得更加困難。而只要遊戲合法並由責任感的開發者創作，玩家便有權利長期享受這些作品。

Eurogamer報道指出，這計劃早在今年6月就開始被提出，起因在於有電子遊戲創作者上報自己的遊戲無法出現在獨立電子遊戲銷售網站itch.io的搜尋結果中，之後發現網站將這些遊戲下架。知名遊戲銷售平台Steam也發生類似事件，還禁止在商店上架涉及某種成人內容的電子遊戲。

2025年8月2日，電子遊戲平台GOG宣布限時48小時免費送出13款電子遊戲。（截圖自GOG）

這項活動一經推出後引來廣泛討論，有人留言支持，也有人批評贈送的都是色情與暴力遊戲，點擊「這網頁連結」即可跳轉領取網頁。

不過一些電子遊戲本身在網上就帶有爭議，例如《喋血街頭2》（Postal2，又譯奪命郵差2）就被批評宣揚恐怖主義與色情暴力，還被禁止在一些國家擁有或存檔。