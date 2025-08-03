倫敦反移民示威者與反種族團體發生衝突　警拘9人

英國倫敦8月2日有當地反移民團體在一家收容尋求庇護者的酒店外示威，警方到場維持秩序，附近更爆發持不同意見的反種族主義示威。兩派人馬齊聚酒店附近對峙，期間發生衝突，9人被捕。



英國《衛報》報道，事發倫敦北部伊士靈頓（Islington）的一間名為Thistle City Barbican酒店，這場示威活動由當地居民組織，主張要清拆涉事酒店，引發反種族主義團體到場抗議。

2025年8月2日，英國倫敦，圖為警方在事發酒店外與反移民示威者發生肢體衝突。（Reuters）

反種族主義組織今次集會得到英國工黨前領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）的支持，約有100人參加，而參加反種族主義集會的人數遠超反移民示威集會，大約有數百人。

警方在衝突發生後表示，被捕9人中7人涉嫌違反公共秩序法，指反移民示威有得到活動團體支持。

2025年8月2日，英國倫敦，圖為酒店附近爆發反移民示威，示威者不滿政府用酒店安置難民。（Reuters）

英國各地近日爆發多宗針對酒店安置難民的示威衝突，示威者不滿英國政府自新冠疫情後，長期使用酒店安置正在等候庇護簽證的難民，認為難民奪走當地社區資源和加重政府財政開支。英國政府早前就宣布會在將來的2029年停止繼續用酒店來安置難民，但目前還有不到210間酒店被用於收容難民，少於高峰時期的400間。