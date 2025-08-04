以色列極右翼部長於阿克薩清真寺祈禱　沙特及土耳其等多國譴責

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）於8月3日再訪聖殿山（Temple Mount），首度於被視為伊斯蘭教聖地阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）公開祈禱，無視針對猶太人的禁令。巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）批評，本格維爾的做法「越過了所有紅線」。沙特阿拉伯、約旦及土耳其等多國譴責，指責其行為挑釁，只會加劇地區衝突。



猶太人可參觀但禁止祈禱

阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城，對穆斯林與猶太教徒而言，均是重要聖地，為中東最敏感地點之一。清真寺現由約旦一個宗教基金會管理，根據以色列與約旦行之已久的協議，猶太人雖可造訪這座清真寺，但禁止在此祈禱。

不過，本格維爾3日帶領一群人在聖殿山內行走，網上流傳的影片並顯示他公開祈禱。 他發聲明表示，他祈禱是為求以色列戰勝哈馬斯，並祈願以色列人質能夠獲釋，又稱以色列應該征服整個加沙走廊。

本格維爾已非首次有類似行為，他去年也曾去年造訪阿克薩清真寺，並稱猶太人應獲准在寺內祈禱。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當時澄清，本格維爾的說法不是以國官方政策。

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內塔尼亞胡：以色列政策沒有改變

巴勒斯坦總統阿巴斯批評，本格維爾的做法挑釁、越過了所有紅線，破壞了阿拉伯國家和國際社會為恢復地區和平所做的努力，呼籲國際社會、特別是美國政府介入制止。

沙特阿拉伯、約旦及土耳其等多國也發明，譴責本格維爾的其行為挑釁，只會加劇地區衝突。其中，沙烏地阿拉伯外交部稱，本格維爾的行動違反國際法和準則，並破壞推動和平的努力，呼籲國際緊急干預。

內塔尼亞胡同日再次為風波發表聲明，強調以色列維持該清真寺現狀的政策「沒有改變，也不會改變」。