內塔尼亞胡：人質影片證明哈馬斯無意停火　堅定消滅該組織決心

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（8月3日）晚發表影片講話稱，哈馬斯最近發布的人質影片「令人震驚」，證明他們無意達成停火釋放人質協議。這堅定了他「消滅」哈馬斯（Hamas）的決心。



新華社引述以色列媒體報道，哈馬斯發布的影片顯示兩名以色列人質非常虛弱且嚴重營養不良。內塔尼亞胡在講話中指責哈馬斯意圖在以色列內部製造分裂，稱他現在有更大決心讓人質獲釋，「消滅」哈馬斯，並確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。

2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

以色列《國土報》報道，一名不願公開姓名的以色列高級官員當天較早時披露，以國防軍已向總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）提交了一項分階段行動方案，旨在進一步擴大在加沙地帶的軍事行動，包括把行動範圍擴大到「敏感區域」和中部難民營。這一方案稍後將提交以色列安全內閣討論。

圖為2025年8月3日，在加沙北部拜特拉希亞（Beit Lahiya），巴勒斯坦民眾領取經以色列送入的援助物資。（Reuters）

《以色列時報》報道，以色列一個代表大多數人質家屬的團體8月3日晚發表聲明，猛烈抨擊內塔尼亞胡的影片講話是在「兜售幻想」，誤導民眾以為靠軍事施壓和提高作戰強度就能讓人質獲釋。聲明說，擴大戰爭將把命垂一線的人質置於更大危險之中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

