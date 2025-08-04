特朗普：未來幾天將揭曉聯儲局理事空缺職位候選人

美國聯儲局宣布理事庫格勒（Adriana Kugler）提前卸任後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3日）表示，他將在未來幾天宣布填補聯儲局（Fed）空缺職位的候選人。另外對於特朗普下令解僱美國勞工統計局長Erika McEntarfer的行為，白宮經濟顧問周日為其進行辯護，反駁有關特朗普此舉可能破壞人們對美國經濟數據信心的批評。



美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日播出的訪談中表示，特朗普對美國勞工統計局的數據「確實感到擔憂」，而白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）則表示，特朗普「呼籲（更換）新的領導層是正確的」。

美國聯儲局上周五表示，庫格勒提前於8日卸任，其任期原定於2026年1月屆滿。對此，特朗普同日稱，對理事席位有空缺感到高興，又指聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也應辭職，不過認為對方「很有可能」留任至明年。