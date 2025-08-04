特朗普政府自設政治障礙阻綠色發展　專家：中國已領先能源創新

在冷戰期間與蘇聯殊死搏鬥的美國，到現今競爭對手變成中國，競爭領域則已從導彈衛星，轉向到AI和能源領域。然而，牛津大學史密斯企業與環境學院計劃經理萊扎克（Stephen Lezak），8月1日在新聞網站《對話》（The conversation）發文稱，雖然中國正縮小與美國在AI領域的差距，但在綠色能源領域，美國卻在自設政治障礙，大幅落後。



特朗普政府阻礙發展綠色產業

特朗普（Doald Trump，又譯川普）長期以來都支持傳統化石燃料產業，今年1月重返白宮後，更是推翻過去幾年實施的綠色產業政策，收回數十億美元原本用於大力推動美國能源創新的稅收抵免和補助。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令時，向煤炭業工人發表講話。（Reuters）

特朗普也揚言要設置官僚障礙，使大規模清潔能源開發更加繁重。政府近期已發布一項指令，要求內政部長親自核准與聯邦土地相關的風能和太陽能項目，即使是常規活動也需要獲得批准。

中國在可再生能源領域的遠見

如今，建造和運營可再生能源設施，通常比燃氣或燃煤發電廠便宜，因此全球各地的電力公司紛紛擁抱清潔能源，為客戶選擇成本更低的方案，同時減少污染，而中國早在數十年前就看清這一形勢。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為中國比亞迪電動車停泊在港口，（Reuters）

萊扎克在文中稱，中國早期的投資如今已獲得豐碩成果：中國目前生產了全球一半以上的電動車，和絕大多數的太陽能板。光是在2024年的風能與太陽能裝置容量，中國就已超過世界其他國家的總和。

寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展（Reuters）

萊扎克對此表示，在成為21世紀全球能源製造強國的競賽中，美國似乎已走出賽場。