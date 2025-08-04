移居英國冷門方式：YouTuber介紹這種簽證　稱比其他途徑便宜得多

英媒周一（4日）報道，在YouTube上，有人介紹一種鮮為人知的移居英國方案，那就是持慈善簽證在英國境內逗留。



根據《泰晤士報》，多名內容創作者在YouTube和TikTok上發布的影片中建議，那些想進入英國的人可以尋求慈善簽證，並利用這種簽證把家人也帶入英國。

慈善簽證允許非英國人士入境並在英國進行最長12個月的志願服務。雖然持此類簽證的移民不能賺錢，但他們可以攜帶家屬來英國，而這些家屬則可以在英國工作和賺錢，並以長期定居為目標。

在YouTube上，有人介紹一種鮮為人知的移居英國方案，那就是持慈善簽證在英國境內逗留。（英國政府網站）

自稱「生活方式和搬遷內容創作者」的YouTuber、Kelvin Ossai在一條觀看量達2.5萬的影片中介紹一條「鮮為人知但行之有效的移居英國途徑」。

他表示，持慈善簽證的人雖然不能工作、沒有工資，但能獲得伙食費、交通費等，除此之外，其家屬還可以工作。

自稱「生活方式和搬遷內容創作者」的YouTuber、Kelvin Ossai在一條觀看量達2.5萬的影片中介紹一條「鮮為人知但行之有效的移居英國途徑」。（網頁截圖）

Kelvin Ossai說：「即使你為他們免費工作，你的僱主也可以給你生活津貼並為你支付交通費。他們可以為你提供免費住宿，給你吃飯等的生活津貼，但這不會被歸類為工資。」

擁有18萬名訂閱者的YouTuber、Tochi Esther採訪到其中一名通過慈善簽證、全家搬到英國的女子，這名女子表示：「所有這些慈善機構，它們都會支付你吃飯和交通的津貼。有些會為你提供住宿。我很幸運，作為一名托兒所的義工，我是有報酬的。作為義工，你仍能拿到錢，所以我還是有收入。而我的丈夫可以做任何類型的工作……他在任何地方工作，盡可能多的時間工作。」

政府有一份約1400間可以擔保簽證的慈善機構名單，其中許多是教會和其他宗教組織。Kelvin Ossai說：「英國大多數教堂都是慈善組織。他們當中大多數都有執照，能為你擔保慈善簽證。別說這是我告訴你的。」

報道稱，儘管每名申請人，包括其伴侶和任何家屬，都必須支付3,119英鎊的申請費，外加通常為1035英鎊的醫療附加費，並證明他們至少擁有1270英鎊的存款，但YouTuber們仍指，這比其他進入英國的途徑要便宜得多。

英國內政部發言人3月曾就招聘國際護理人員的新規表示：「根據我們的『變革計劃』（Plan for Change），我們即將發布的移民白皮書將制定一個全面計劃，以恢復我們破碎的移民系統秩序，其中包括打擊那些試圖利用我們簽證途徑的人。我們持續審查我們的簽證和庇護系統，以確保它們不會被濫用。一旦我們發現可能破壞我們移民規則的趨勢，我們將毫不猶豫地採取行動。」