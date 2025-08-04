有美國公民遭誤認非法移民街頭被捕　執法人員：你沒有權利｜有片

美國移民和海關執法局（ICE）受總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下政府的命令持續搜捕非法移民。有美媒近日披露，一名在美國出生的18歲西班牙裔公民早前在乘車途中遭執法人員暴力截查並被當作非法移民對待，還因自證是美國人遭暴力執法的警員反嗆：你沒有權利。



綜合外媒報道，事發5月2日上午9時許，Laynez及兩名同伴乘坐母親駕駛的車輛前往工作地點，不料因前排超載遭到邊境巡邏隊的截查。Laynez當時正巧拿起手機錄影，他還指當局在事後威脅他刪去影片，否則就指控他暴力阻差辦公並要被判實行社區服務。不過這影片最終流入一個非營利組織，並在7月底被傳上網。

根據影片，執法人員先是要求出示證件，與Laynez同乘的二人因無法提供被暴力對待，Laynez稱執法者將手伸入車窗解鎖車門，後用手扼住同伴喉嚨。

警員又使用電槍對待Laynez的朋友，令他們一度發出慘叫，Laynez就用西班牙語安撫朋友，最好不要做出抵抗行為。

儘管Laynez就執法人員暴力行動提出抗議，還自稱在美國土生土長並有權進行交涉、不該受到如此對待，但也遭暴力拘捕，現場有執法人員反嗆：「你在這沒有任何權利。」

2025年5月2日，美國佛羅里達州，圖為被捕的Kenny Laynez錄下自己被捕一刻。（截圖自Guatemalan-Maya Center）

Laynez事後接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時說：「身為拉丁裔，只因為樣貌就被告知沒有權利，讓我覺得心痛。」他說，另外兩名同事是無證移民，他們目前被轉移到邁阿密一個拘留中心，相信他們已獲保釋並等待出庭，不過很難取得聯繫。

報道指ICE回應指，事發當時Laynez一行人「拒捕」，強調執法人員在履職是遭到襲擊事件增多，不過未提及當時有美國公民被捕。