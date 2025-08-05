美國將推試點計劃　要求部份旅遊或商務簽證申請人繳保證金

美國國務院8月4日公布，稱為防止部份外國人藉旅遊簽證、商務簽證入境後逾期居留，將於兩週內啟動一項試點計劃，要求部份持旅遊或商務簽證人士，需繳納最高1.5萬美元的保證金。



圖為2025年1月26日，在美國移民及海關執法局（ICE）的逮捕移民行動中，亞利桑那州圖森市一名有前科的持證移民被帶走。（Reuters）

根據聯邦公報，該計劃賦予領事官員自由裁量權，對於逾期居留率較高的國家，相關簽證申請可被徵收保證金。試點計劃預定為期12個月，將於8月20日啟動，主要針對申請B-1或B-2簽證的人士。公報並未列明將針對哪些國家，而在今年6月，美國政府宣布正考慮對36國實施全面或部份旅行禁令，稱基於逾期居留率較高等因素。

公報指出，對於需要繳納保證金的簽證申請人，領事官員將有3個選項：5,000美元、10,000美元或15,000美元，但一般預計會以10,000美元起跳。公報稱，如果旅客依照簽證條款按時離境，保證金將獲退還。

路透社報道，類似的試點計劃曾在2020年11月、即特朗普首個總統任期的最後幾個月啟動，目標是24個國家，其中大部份位於非洲。但後來因新冠疫情導致全球旅遊量下降，該計劃未有全面實施。