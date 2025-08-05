德州民主黨議員「出走」阻特朗普重劃選區　州長下令逮捕

事關美國眾議院席位歸屬的中期選舉將在明年舉行，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖通過重新劃分選區，以鞏固共和黨在2026年中期選舉中的多數地位。數十名民主黨議員於8月3日舉行的特別會議期間離開德州，企圖通過缺席，令州議會的表決人數低於法定人數，以阻斷議程。共和黨佔主導地位的眾議院，後迅速向缺席的民主黨人發出民事逮捕令，德州州長阿博特（Greg Abbott）亦命令州警協助逮捕。



美媒報道，阿博特接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，「我認為他們（民主黨議員）已經喪失在州議會的席位，因為他們沒有履行當選後的職責。」阿博特亦稱民主黨人「不像德州人，德州人不會逃避戰鬥。」

2025年7月8日，美國德州（Texas）亨特縣（Hunt County）發生致命洪災後，德州州長阿博特（Greg Abbott）在新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

此外，阿博特還威脅要將缺席的議員從其席位上除名。民主黨議員瓊斯（Jolanda Jones）則反駁稱，阿博特不具備該法律權威。「德州的傳票在紐約不起作用，所以他沒法來抓我們。德州的傳票在芝加哥也不起作用……他（阿博特）只是在製造障眼法。」

德州共和黨上周提出一項由總統特朗普推動的重劃國會選區方案，涉及州內38個國會選區中，4個被指涉及基於種族劃分的選區。有關選區在去年選舉中均由民主黨贏得，而重新劃分將有望在明年中期選舉，令共和黨在得州的聯邦眾議院議席，由25個增加至30個，以擴大共和黨在眾議院的過半數優勢。