奧巴馬被指涉叛國 美國司法部據報指示啟動大陪審團調查
撰文：洪怡霖
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路透社周一（4日）引述消息稱，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已指示聯邦檢察官啟動大陪審團調查，針對前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的官員是否偽造2016年俄羅斯干預大選的情報展開取證。
霍士新聞最先引述消息人士稱，邦迪親自指示一名未具名的聯邦檢察官啟動法律程序，這名聯邦檢察官已被授權啟動相關法律程序，並可能將證據提交大陪審團決定是否提起刑事訴訟。
如果司法部決定提起刑事訴訟，大陪審團可以審議是否提出起訴。
美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日指控民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）涉嫌叛國，認為司法部應該調查。特朗普當時說：「奧巴馬是主謀、希拉里與他同流合污，『瞌睡喬』拜登（Sleepy Joe）也是，其他人也一樣：他們那些人試圖操縱選舉，結果被抓到了。」
奧巴馬的辦公室同日發聲明否認，批評指控荒謬，只是想轉移視線。發言人指出，2017年的調查報告已經顯示，俄羅斯意圖干預2016年美國總統大選，惟未能成功，有關結論亦獲得時任參議院情報委員會主席、現任國務卿魯比奧領導的小組確認，強調最新公布的文件中，未有能動搖相關結論的內容。
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