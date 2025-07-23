特朗普急欲擺脫愛潑斯坦案風波　指控奧巴馬叛國只為轉移視線？

不得不說，美國宮鬥小高潮來了。現在，一直保持沉默的奧巴馬（Barack Obama），忍不住下場絕地反擊了。



淫媒愛潑斯坦案始末：

7月22日，已是前總統的奧巴馬，通過辦公室鄭重發表了一份聲明。

聲明不長，但言辭犀利，可謂一劍封喉。

聲明這樣說：

出於對總統辦公室的尊重，我們辦公室通常不會對白宮不斷流出的胡言亂語和錯誤信息作出回應。

但這些指控本身就足夠令人憤慨，理應做出回應。

這些荒謬的指控荒謬至極，也只是轉移視線的拙劣嘗試。

上周發布的文件，沒有任何內容能夠動搖一個被廣泛接受的結論：俄羅斯曾試圖影響2016年總統大選，但並未成功操縱任何選票。

這些調查結果在由時任主席魯比奧（Marco Rubio）領導的兩黨參議院情報委員會2020年的一份報告中得到了確認。

什麼意思？

圖為2024年8月20日在伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）第二天會期發表演說，多次表明他認為賀錦麗是能為美國人而戰的總統人選。（Reuters）

奧巴馬辦公室的聲明也是很清楚的。

1，特朗普（Donald Trump，又譯川普）麾下的白宮，總是各種胡言亂語，我們一般都不屑回應。

2，但最近的胡言亂語，已經是荒謬至極，我們不得不回應。

3，特朗普的這些胡言亂語，不過都是轉移視線而已。

4，2016年俄羅斯操縱美國大選的結論，還是魯比奧領銜得出的。

魯比奧是誰？

特朗普旗下大將、國務卿魯比奧是也！

所以，也就難怪了，特朗普最近殺得興起，各種唾沫橫飛，但魯比奧卻一直保持着沉默。

躲得了初一，躲不了十五。魯比奧，你以為這樣就能搪塞得過去嗎？

2025年5月6日，美國華盛頓白宮，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在橢圓形辦公室出席中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff，不再圖中）的宣誓就職儀式。（Reuters）

但剛開始的時候，很多美國人還以為，特朗普只是開玩笑。

他曾轉發了一段45秒的AI合成影片。片中，奧巴馬被聯邦調查局（FBI）特工戴上手銬帶走，坐在一旁的特朗普哈哈大笑。

影片最後畫面切至監獄：奧巴馬身穿囚服，雙手抓鐵欄杆。

影片配上特朗普經典競選歌曲《YMCA》，特朗普還配文，「沒有人可以凌駕於法律之上」，刻意引用奧巴馬以前的名言。

現總統逮捕前總統，這是美國歷史上從未有過的事情。

這顯然是對奧巴馬的侮辱。

特朗普的理由是，司法部最近發布報告指控，在2016年大選期間，奧巴馬及其核心團隊操縱情報、偽造特朗普與俄羅斯勾結的證據，意圖顛覆特朗普的合法勝選結果。

為什麼這麼做？

美國普遍認為，特朗普是在圍魏救趙。

很簡單，現在特朗普最頭疼的，就是愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案醜聞。

愛潑斯坦早就自殺了，但他操控囚禁未成年女性，供權貴們玩樂，讓美國輿論譁然。他最後又在監獄神秘死亡，更加劇各種猜測乃至陰謀論。

特朗普競選時公開承諾，一旦當選，立刻公開愛波斯坦名單，戳穿民主黨掩蓋的真相；但當選後，他卻又拒絕公開，聲稱所謂的名單，都是民主黨搞出來的騙局。

越來越多美國人懷疑，特朗普之所以不公開，是因為自己就在名單上。

愛潑斯坦：愛潑斯坦與特朗普曾為好友，特朗普2002年接受訪問時指，兩人已相識15年。（Twitter截圖）

這也引起了MAGA陣營的撕裂。馬斯克（Elon Musk）與特朗普反目後，宣布成立美國黨，他宣稱美國黨的第一要務，就是公開愛潑斯坦案件真相。

怎麼辦？

特朗普眉頭一皺，計上心來，奧巴馬，就你了。

所以，我們看到，最近一方面特朗普手下的情報總監，通過所謂的報告，指控奧巴馬陰謀顛覆特朗普；另一方面，特朗普發揮自己在社交媒體上的優勢，各種強勢輸出，矛頭對準奧巴馬。

7月22日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）來訪，美國媒體關心的，根本就不是美菲關係，而是特朗普對愛潑斯坦醜聞的做法。

圖為2025年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）陪同下，在白宮與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）會面。（Reuters）

特朗普顯然也被問煩了，他隨後「情緒失控，瘋狂咆哮」，指責奧巴馬試圖發動「政變」，犯有「叛國罪」。

當着馬科斯的面，特朗普是這樣說的：「你知道，當我們抓到希拉里（Hilary Clinton）的時候，我說，我們別，呃，別太過分。她是一位總統的前妻，我覺得這太糟糕了，所以我放了她一馬，我很高興我這麼做了。但現在是時候開始行動了……在他們對我做了那些事之後，呃，不管是對是錯，現在是時候追究他們的責任了。」

「奧巴馬直接被抓了。」特朗普接着說，「所以人們會說哦，你知道一個組織。那不是一個組織。是奧巴馬。他的命令寫在紙上，文件上簽了名，直接從他們的辦公室發出。他們把所有東西都高度機密化了。嗯，高度機密的東西已經被公佈了，他們在2016年和2020年的所作所為，呃，這是最高級別的犯罪。所以這些才是你真正應該談論的事情……」

愛潑斯坦：特朗普曾指愛潑斯坦「和我一樣喜歡漂亮的女人，其中許多都很年輕。」（Twitter截圖）

什麼意思？

1，你們別糾纏愛潑斯坦醜聞了，你們真正該談論的是奧巴馬。

2，我們曾抓到希拉里的把柄，因為她是克林頓的妻子，我放了她一馬。

3，奧巴馬很狡猾，所有東西都高度機密化，但我們依然找到證據。

4，現在是時候對叛國的奧巴馬採取行動了。用特朗普的話說，以前我被追獵，現在我是獵手！

有意思吧。

看得旁邊的馬科斯目瞪口呆，你們兩個總統鬥法，比我們鬥法還厲害。

我看到，在西方社交媒體上，有美國人就這樣感嘆：

美國民眾：公布愛潑斯坦檔案！

特朗普：你是指關於奧巴馬的那些胡言亂語嗎？

美國民眾：不。愛潑斯坦檔案。

特朗普：哦，你是指FBI關於馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）的檔案嗎？

美國民眾：不，該死的愛潑斯坦檔案……

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

2025年1月9日，美國華盛頓，前總統奧巴馬（Barack Obama，左）和候任總統特朗普（Donald Trump，中）在華盛頓國家大教堂出席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬儀式期間交談。

第一，不得不佩服特朗普的功夫。

指鹿為馬，圍魏救趙，聲東擊西，欲擒故縱……現在的特朗普，功夫絕對是爐火純青。

所以，我們看到，美國突然公布了馬丁·路德·金的檔案，甚至都不顧家屬的反對。

所以，我們看到，特朗普突然對奧巴馬發動攻擊，而且出手就是一劍封喉，你叛國。

攻擊老拜登（Joe Biden），已經嚴重審美疲勞；奧巴馬，該你登場了。

第二，更多爆炸性細節將出爐。

既然各種指控，但就會有各種爆炸性細節。真真假假，假假真真，誰又說得清楚？

比如，有美國媒體就披露，特朗普確實與愛潑斯坦關係匪淺，他贈送過愛潑斯坦畫作，裏面是女性裸露的局部圖，還很曖昧地寫過一句話：「（50歲）生日快樂——願每一天都是另一個美妙的秘密。」

還有，特朗普通過司法部長向FBI施壓，要求不得公佈愛潑斯坦案，並標記文件中所有提及特朗普的內容，統統都刪去。

當然，也有特朗普擁躉指控，奧巴馬就是叛國，他們密室陰謀，要推翻特朗普政權……

2025年1月9日，美國華盛頓，前總統奧巴馬（Barack Obama，左二）和候任總統特朗普（Donald Trump，右二）在華盛頓國家大教堂出席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬儀式期間交談。（Getty）

第三，宮鬥大戲才剛剛開始。

特朗普是美國大總統，奧巴馬是民主黨精神領袖。

對於特朗普露出的巨大破綻，民主黨肯定不會罷休；特朗普要擺脫困境，更會拿奧巴馬開刀。

現在短兵相接，接下來肯定地，各種污言穢語滿天飛，一地雞毛尋常見，特朗普肯定罵不絕口，奧巴馬也不是省油的燈。

極端的情況，奧巴馬你要當心下監獄，特朗普也要小心新的子彈。

還有魯比奧，你的手腳也不乾淨，你現在到底站哪頭？

折騰吧，就盡情折騰吧。

不折騰個一佛出世二佛生天，不折騰個美國政壇屎尿橫流，2025年感覺都不會結束。

荷里活的金牌編劇，估計現在都是悲喜交集。悲的是，自己怎麼就寫不出這樣精彩的劇本；喜的是，白宮很慷慨，提供了最具爆炸性的各種素材。

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

