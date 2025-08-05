特朗普大讚Sydney Sweeney廣告最性感　天后Taylor Swift再躺槍

荷李活女星Sydney Sweeney為牛仔褲品牌American Eagle拍攝的廣告近日引發爭議，因其中用諧音詞「Genes（基因）」取代「Jeans（牛仔褲）」形容她有優秀基因，遭批宣揚白人至上主義（white supremacy），保守派則反指責批評者宣揚「覺醒文化」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月4日在Truth Social就此發表評論，稱讚身為共和黨選民的Sweeney，呼籲大家應購買產品，還順帶批評Taylor Swift「不再性感」。



在特朗普稱讚其廣告後，American Eagle的美股股價在8月4日單日大幅飆升逾23%。

American Eagle美股股價在8月4日大幅飆升逾23%

特朗普在帖文中讚揚Sweeney這則廣告是市面上「最性感（HOTTEST）的」，形容American Eagles的牛仔褲「極其暢銷」。他又批評早前使用「覺醒（woke，代表支持多元化）」廣告的百威啤酒、積架（Jaguar）等品牌「愚蠢」、是「徹底的災難」。

特朗普還不忘提及自己此前就多次批評的流行樂壇天後：「看看這位『覺醒』歌手Taylor Swift，自從我在『Truth（Social）』上揭露她的真實面目、表示無法忍受她（憎恨！）後，她就在超級碗上被噓下場，不再性感了。」

2025年8月4日，特朗普在社交平台發文稱讚Sydney Sweeney的廣告並批評Taylor Swift不再HOT。（TruthSocial@realDonaldTrump）

文末，特朗普續稱美國的風向已轉變，左派宣揚的覺醒文化已經變成失敗者的標誌，呼籲大家支持共和黨。

Sydney Sweeney廣告引發爭議後，被曝去年6月在佛州登記成為共和黨人。而特朗普則在上周日接受媒體採訪時聽說此事，當即讚美Sweeney及其廣告：「她是個登記共和党人？喔，現在我喜歡她的廣告了。」

2025年8月1日，美國副總統萬斯（JD Vance）針對Sydney Sweeney牛仔褲廣告引發的白人至上爭議表示，民主黨並沒有吸取去年大選慘敗的教訓，反而變得瘋狂。他更語帶嘲諷指，這就是民主黨贏得（明年）中期選舉的方法，尤其是年輕的美國男性。（X@nicksortor）

天空新聞（Sky News）報道引述批評人士指，這種諧音的文字遊戲可能會促進已被學界否定的優生學（Eugenics），這理論認為人類可以通過選擇性培育某些特徵來改善自身。但也有人為這則廣告辯護，認為有人過度解讀。