泰國旅遊業與勞工市場遭邊境衝突重創　6000間訂房取消料月蝕7億

泰柬邊境緊張局勢已嚴重衝擊泰國毗鄰柬埔寨多個省份的旅遊業，連北部與南部的部份地區也受到波及。



根據泰國第三大銀行泰京銀行（Krungthai Bank）旗下泰京指南針研究中心（Krungthai COMPASS）估算，泰柬邊境衝突每月將令泰國旅遊業損失約29.7億泰銖（約7.2億港元）。

泰國旅遊局說，7月24日爆發邊境衝突以來，大批遊客取消了行程，當中以烏汶叻差他尼府、沙繳府和四色菊府等邊境省份所受影響最為嚴重。許多旅行團也已退訂，目前入住當地酒店的多為前往捐贈物資的志願者及採訪記者。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

泰國酒店協會數據顯示，衝突爆發後，曼谷、清邁、春武里、芭提雅等地的24家酒店，累計取消近6000間客房預訂。取消預訂的遊客以當地人為主，其次是來自亞洲其他國家的遊客。

泰國旅遊局局長塔帕尼（Thapanee Kiatphaibool）承諾，旅遊局將協助受衝突影響的遊客與旅遊業者。當局已制定宣傳活動，推動下半年旅遊復蘇。

逾10萬名柬籍勞工離開 泰國面臨人手短缺問題

泰柬衝突也波及勞動力市場。數據顯示，衝突爆發後，已有逾10萬名柬籍勞工因擔憂遭受暴力對待而離開泰國。

2025年7月28日，馬來西亞普特拉賈亞（Putrajaya），在新聞發布會後，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet，左）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，中）和泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai ，右）握手合影。（Reuters）

這一趨勢始於衝突爆發當晚，一群泰國人疑因社交媒體煽動性言論激化情緒，闖入曼谷民武里區的外籍人士聚居地，暴力襲擊柬埔寨人。儘管襲擊者隨後被捕，但事件在柬埔寨群體引發恐慌，許多人及家屬決定回國避風頭。

隨着大量工人離境，泰國多個行業面臨人手短缺問題。例如，東部龍眼農場因缺乏採摘人手，農民憂心果實腐爛在樹上。屠宰場與食品加工廠的柬籍工人也陸續辭職，泰國人又普遍不願接手這些工作。

部份企業更面臨經濟壓力。有業者原已支付高額費用為工人續簽工作準證，但工人未待合同期滿便集體離開，令僱主措手不及。

泰國移工工作組織協調員阿迪索警告，若離境的柬埔寨工人超過20萬，將對泰國經濟造成嚴重衝擊。他呼籲泰國政府採取更積極措施，向柬籍勞工明確保障他們的人身安全。

為安撫外籍工人情緒，泰國外交部多次公開表態，不會針對在泰國的柬埔寨公民。外交部發言人尼功德說：「這是兩國政府之間的問題，不是兩國人民之間的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

