泰國柬埔寨五天衝突　是國家恩怨抑或家族情仇？｜去片

泰國與柬埔寨軍方7月24日於邊境地帶發生衝突，並一連數日在邊境交火，泰國甚至多次出動F-16戰機、無人機轟炸柬埔寨邊境一帶的軍事設施。兩國之間的邊界綿延超過817公里，而這條邊界上存在多個領土爭議點。本輪衝突便是始於泰方素林府（Surin）和柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）邊境的爭議領土Ta Muen Thom古寺附近，其後再蔓延其他邊境地區，逾20萬人緊急疏散。



兩國領袖28日在馬來西亞吉隆坡會晤，討論為邊境衝突局勢降溫，而中國與美國皆有派員與會協助，再配合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「不停火就不達成貿易協議」威脅，終成功在衝突踏入第五天，促成泰國與柬埔寨達成停火共識。



泰國柬埔寨5日衝突始末：

然而早於百年前埋下衝突「伏線」的法國，卻未有積極調停。

2025年7月28日，馬來西亞普特拉賈亞（Putrajaya），在新聞發布會後，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet，左）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，中）和泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai ，右）握手合影。（Reuters）

歷史因由：殖民主義遺毒

泰柬邊界衝突是西方殖民主義的遺留問題，兩國之間的爭端可以追溯到1907年，當時暹羅（泰國舊國名）與佔領、殖民柬埔寨的法國簽訂協定，規定兩國的邊界將沿著兩國之間的天然分水嶺線劃定。

然而由於法國繪製地圖差異，本應劃歸泰國的印度教寺廟柏威夏寺（Preah Vihear Temple）及其鄰近領土，卻劃歸給法國。柬埔寨1954年自法國獨立後，泰國隨即出兵佔領了相關領土以鞏固主權申索，掀起兩國的領土爭端。

柬埔寨1954年入稟國際法院（ICJ），聲稱柏威夏寺及其鄰近領土應該歸柬方所有。ICJ 於1962年將寺廟判給柬埔寨，但未有對寺廟附近領土的作出清晰的判決。泰方雖然按照判決撤出寺廟，但一直聲稱擁有寺廟附近領土的主權。

泰柬邊界過去也曾發生流血衝突。圖為2011年2月8日，泰國士兵在柏威夏寺（Preah Vihear temple）檢查站戒備。（Getty Images）

兩國現代衝突之始

泰國和柬埔寨於2000年同意成立聯合邊界委員會，以和平方式解決領土爭端，但進展甚微。相反，在民族主義的影響下，連民間也非常關注國家邊境爭端，甚至為此作出暴力行為。2003年，當年一名泰國名人據稱發表了有關兩國邊界的言論，金邊有民眾向泰國大使館和泰國企業縱火。

2008年，柬埔寨試圖將柏威夏寺列入聯合國教科文組織世界遺產名錄（World Heritage List）後，緊張局勢再次升級。泰國聲稱柬方的申請中，把柏威夏寺附近、有爭議的爭議領土也列入其中。雙方其後開始斷斷續續持續數年的邊境衝突，其中包括2011年為期一週的交火。

柬埔寨於2013請求國際法院對1962年的判決作出解釋，而法院再次作出有利前者的裁決，裁定柏威夏及其周圍地區歸屬柬方。然而，泰柬邊界上仍有多個爭議領土，兩國這次爆發衝突的地區便是其中之一。

這張2025年7月24日創建的圖表中，可以看到有關泰國與柬埔寨邊界爭端的資訊。（Getty）

家族「特殊關係」壓抑國家衝突？

然而，有趣的是兩國邊境雖有爭議，但兩國政府過去的關係卻尚算融洽。部份原因便是由於泰國前任領導人他信（Thaksin Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）之間的密切關係。

泰國軍方2006年發動政變推翻政府，身為時任總理的他信被迫流亡海外，而時任柬埔寨首相洪森主動拋出橄欖枝，他不僅熱情接納前者在柬埔寨逗留，更高調宣布邀請他信出任柬埔寨經濟顧問，為兩人的「兄弟情誼」奠定了基礎。

這段「特殊關係」隨着兩大家族成員在各自國家參政，而變得日漸緊密。

他信的妹妹英祿（Yinglak Chinnawat）在2011年成為泰國總理後，隨即與柬埔寨洪森政府修好，兩國關係一度升溫，期間也未有爆發邊境衝突。雖然這段「特殊關係」因泰國軍方於2014年再次發動政變而中斷，但隨着他信的女兒佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2024年登上總理寶座，兩大家族便能「再續前緣」。

另一方面，洪森在柬埔寨的統治未有中斷，他在執政近40年後，於2023年將權力移交給兒子洪馬內（Hun Manet）。而洪森目前則擔任參議院議長，在柬埔寨仍擁有巨大的權力。

左：他信（Thaksin Shinawatra）（Reuters）；右：洪森（Hun Sen）（Getty）

保守派反對共同開發 「世交關係」受挑戰

據英國廣播公司報道，兩大家族的「特殊關係」反映在兩國關係上。當英祿遭軍事政變推翻後，洪森允許其數十名支持者在柬埔寨尋求庇護；泰國佩通坦政府去年11月將數名被聯合國認定為難民的柬埔寨異議人士遣返，將他們交給洪馬內政府。這些舉動也被視為兩大家族秘密合作的結果。

然而，這一「特殊關係」卻為最近的泰國政壇，以及泰柬地緣關係帶來巨大的不穩定。

去年，金邊和曼谷宣布計劃重啟泰國灣「重疊主權聲索區」（OCA）的談判，該地區蘊藏著豐富的石油和天然氣資源。柬埔寨政府由洪森之子洪馬內接掌，泰國則有他信之女佩通坦作總理，令兩國共同開發泰國灣的計劃現曙光。

但消息一出，不論泰國保皇黨還是柬埔寨的保守派民族主義者都極同聲反對，並針對洪林與他信家族的世交關係，導致OCA談判陷入僵局。

2025年5月28日，泰柬軍隊在邊境發生駁火事件後，泰國民眾舉行示威，要求政府加強措施捍衛主權（NurPhoto via Getty Images）

「世姪女」被「叔叔」出賣

緊張局勢蔓延至泰柬陸地邊界。今年2月，泰國和柬埔寨民族主義者就庫特島問題互相攻擊之際，一段柬埔寨軍人在塔莫安通寺前唱愛國歌曲的影片在社交媒體上流傳。此事促使泰國向柬埔寨政府和國防部長普塔（Phumtham Wechayachai）提出正式抗議。

及後，泰柬兩國5月28日爆發邊境衝突，當時雙方部隊在爭議地區短暫交火，造成一名柬埔寨士兵死亡。這導致兩國政府採取一系列針鋒相對的行動：泰國對柬埔寨實施邊境管制，柬埔寨則禁止進口水果蔬菜、禁止播放泰國電影，並切斷來自泰國的網路等等。

正如兩國在2008年及2011年的邊境衝突般，雙方都未有即時升級行動。但如今，基於民族主義情緒，以及國內政治需要，邊境衝突已成為他信家族與洪森家族鞏固自身（下一代的）政權的核心問題，互不相讓。

佩通坦6月15日與洪森通話，試圖訴諸「特殊關係」解決兩國之間的緊張局勢。她在通話中語氣柔和，尊稱洪森為「叔叔」、自稱是侄女，更指泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，把軍方將領稱為「對方的人」。

右圖：2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在在記者會上發表演說。（Reuters）右圖：2025年6月19日，泰國曼谷，總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

最終，這通話卻似乎成為了兩大家族關係決裂的開始，2人的通話遭外泄後，洪森再把完整錄音上傳至社交媒體，連基本外交禮儀都不顧，親手斬斷這斷「特殊關係」。

通話內容為泰國政壇帶來「大地震」，泰國憲法法院接受了一群參議員提交的訴狀，於7月1日裁定佩通坦須暫停總理職務。他信在裁決出爐約一週後，在出席民族電視台（Nation TV）訪談節目時坦言，他和洪森昔日是好兄弟，但在錄音風波後已無情誼可言。

然而，洪森暫斷的除了是兩大家族的「特殊關係」外，還包括泰柬兩國的外交關係。兩國未有如前次衝突般，讓緊張局勢逐漸降溫。

5名泰國軍人16日在主權爭議地帶附近進行巡邏時遭地雷炸傷，其中1人失去1條腿。泰國指控柬方新設地雷導致事件，並關閉4處邊境關口。

泰方其後再於23日降低與柬埔寨的外交關係等級，召回泰國駐柬埔寨大使並驅逐柬埔寨駐泰國大使。柬埔寨則同樣宣布降低泰國外交關係級別。兩國關係就此跌至冰點，並於24日再次爆發軍事衝突。他信又表示，許多國家「願意幫助調解」泰柬邊境衝突，但「我們需要讓泰國軍隊給狡猾的洪森一個教訓」。

泰柬軍方連續兩天爆發衝突，圖為2025年7月25日，泰國軍方的火炮部隊正開火。（Reuters）

對於洪森泄密、終結家族友好關係的動機，至今外界仍眾說紛眾說紛紜。不過可以確定的是，他與他信之間的「兄弟情」、兩家族的「特殊關係」，這次再無法阻止兩國兵戎相見。

兩國如今在中國、美國、及馬來西亞協助下，成功達成停火共識。似乎顯示了，未來兩國能否徹底停火或實現關係正常化，恐怕要看外部的中國與美國有多大能耐了，而不是內部的家族政治。