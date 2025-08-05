霍金預言成真？神秘星體迫近地球　哈佛專家籲準備防禦：或有敵意

英國已故物理學家霍金（Stephen Hawking）曾於2004年警告，外星人可能比人類文明更加先進，他主張人類不該主動聯繫宇宙中的智慧生命，暗示外星人可能對人類有敵意。哈佛大學天體物理學家勒布（Avi Loeb）近日警告，一顆6月發現一顆神秘星體正在接近地球附近，他考慮霍金警告，認為它可能對人類造成可怕影響，呼籲地球最好採取防禦措施。



自今年6月底發現神秘星體「3I/ATLAS」正在接近太陽系以來，勒布教授和其他科學家對其進行了多項研究。儘管有天文學家認為「3I/ATLAS」是一顆巨型彗星，但勒布認為有跡象表明它是人造的。勒布指出，「3I/ATLAS」的運行軌跡極不尋常，預計它會近距離經過金星、火星和木星。

該星體預計於12月17日經過離地球2.23億英里（約3.6億公里）的範圍，以秒速超過41英里穿越太陽系。

1982年電影《E.T.外星人》 中的 E.T. 。（劇照）

勒布在7月17日發表的一項研究中寫道：「如果（霍金）假設被證明是正確的，那麼其後果可能會對人類造成可怕的影響，並且可能需要採取防禦措施（儘管這些措施可能徒勞無功）。」

2018年去世的霍金主張人類不應該主動尋找智能生命體，例如監聽外星無線電訊號，而不是主動向宇宙廣播我們的存在。

他認為，外星人可能比人類先進很多，又以歐洲殖民者遇上美洲原住民為例，指出「先進種族和原始人在這個星球上相遇的歷史並不愉快」，認為人類應該保持低調。