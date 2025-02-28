俄漁夫捕到深海怪魚 圓身詭異五官嚇壞網民：你砍下外星人的頭？
撰文：TVBS新聞網
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俄羅斯漁夫羅曼（Roman Fedortsov）熱愛探索深海，也經常在個人社群分享捕獲的各式奇特魚類。
近日他捕獲到1隻外型酷似外星人的深海怪魚，只見牠有著巨大的圓球狀身體、搭配小眼睛和嘴巴，曝光後引發網友討論。
點圖放大看看羅曼近日分享如同「外星人頭」的白令海圓腹魚照片及更多奇特深海生物：
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羅曼的Instagram有超過61萬人追蹤，他本月7日貼出自己在太平洋北部捕捉到的奇特深海魚，只見這隻魚的身體呈現圓形、深色外表加上擠壓在一起的五官相當奇特，與電影中外星人的形象相當類似。
這隻魚的照片在網路上曝光後，不少網友紛紛留言，有人表示：
「老兄，你砍下外星人的頭來吸引點閱嗎？」
「這根本是外星人吧」
也有人開玩笑地表示：
「拜託別再抓了」
「我早上起床大概就長這樣」
羅曼則表示這隻怪魚應該是「白令海圓腹魚」（Aptocyclus ventricosus），其奇特外型極有可能是因為被拉出深海、壓力改變才使其身軀變形。
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