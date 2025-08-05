韓國暴雨水浸及腰　敬業外賣員踉蹌取貨引轟動　食肆老闆邀當VIP

韓國進入雨季以來不少人失蹤、喪生，但有外賣員不畏冒生命危險，涉水為顧客取餐。店家老闆周一（4日）發布外賣員涉水而行的影片，希望找到這名外賣員並把他當做VIP來招待，影片吸引逾760萬人觀看。



光州市北區沙拉店Muscle Salad（머슬 샐러드）老闆在Instagram發布影片並附文稱，7月17日下午5時，水已及腰，正尋找傳說中、來取餐的騎手。

老闆在貼文中對外賣員表達自己十分感謝對方，也很想找到對方，邀請這名外賣員成為自己店舖的VIP。老闆表示，7月17日當地一共水浸2次，自己在第一次水浸退去後恢復外賣服務，沒料到卻遇上第二波洪水來襲。

沙律店老闆又稱，自己亦沒想到外賣員會在水深及腰的情況下一路走過來，於是自己連忙把餐點拿出店外交給對方。影片顯示，老闆把餐點交到外賣員手上後，外賣員一手拿餐點、一手拿手機、一搖一晃地走向停在高處的電單車。

外賣員最終也發現這條影片，並在影片下留言報平安，稱自己只是做了該做的事，又感謝老闆親自把餐點送下樓，稱老闆原本可以在店內等候的。

光州當天錄得單天降雨量426.4毫米，創下氣象觀測以來7月最高日降雨量。