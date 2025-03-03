「帶麥當勞外賣迫火車」都是罪？ 日網民抱怨：氣味令人不適
撰文：聯合新聞網
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在擁擠的通勤電車裏，若有人拿著快餐食物，讓整節車廂瀰漫著炸薯條與漢堡的香氣，這樣的行為究竟恰不恰當？
據日媒Thrill News報道，一名乘客在社群平台上抱怨，在滿員電車中被麥當勞的味道包圍，感到相當不適。這則貼文迅速引發熱議，有人認為氣味干擾他人，應該避免，但也有不少網友表示，只要不在車內進食，其實無傷大雅。
支持者認為，攜帶快餐外帶只是日常生活的一部分，並沒有甚麼問題。有網友表示：
車廂裏噴濃烈香水的人還比較讓人難受吧！
也有人認為：
如果只是當成普通行李攜帶，不影響他人就沒關係。
但即便如此，許多人仍強調，雖然味道可以接受，但「如果真的在車廂內吃東西就太過分了」，覺得有些基本禮儀還是應該遵守。
反對者則認為，在密閉空間內攜帶強烈氣味的食物，可能對其他乘客造成困擾，尤其是孕婦、身體不適者或對氣味敏感的人。有網友留言：
滿車都是薯條味，讓人聞了頭暈想吐。
也有人坦言：
懷孕時聞到這種味道真的很痛苦，應該要多考慮乘客的狀況。
此外，有人建議，如果真的需要攜帶氣味重的食物，應該用雙層塑膠袋包好，減少味道散出。是否適合外帶快餐在電車裏，雖然沒有明確規範，但從這些討論可以看出，許多人希望彼此保持體諒與尊重。
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