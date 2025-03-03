「帶麥當勞外賣迫火車」都是罪？　日網民抱怨：氣味令人不適

在擁擠的通勤電車裏，若有人拿著快餐食物，讓整節車廂瀰漫著炸薯條與漢堡的香氣，這樣的行為究竟恰不恰當？



據日媒Thrill News報道，一名乘客在社群平台上抱怨，在滿員電車中被麥當勞的味道包圍，感到相當不適。這則貼文迅速引發熱議，有人認為氣味干擾他人，應該避免，但也有不少網友表示，只要不在車內進食，其實無傷大雅。

「應否帶麥當勞外賣上電車」在日本掀起熱論（trilltrill.jp）

「應否帶麥當勞外賣上電車」在日本掀起熱論（erik-mclean/unsplash）

反對者則認為在密閉空間內攜帶強烈氣味的食物可能對其他乘客造成困擾（brett-jordan-zee/unsplash）

支持者認為，攜帶快餐外帶只是日常生活的一部分，並沒有甚麼問題。有網友表示：

車廂裏噴濃烈香水的人還比較讓人難受吧！

也有人認為：

如果只是當成普通行李攜帶，不影響他人就沒關係。

但即便如此，許多人仍強調，雖然味道可以接受，但「如果真的在車廂內吃東西就太過分了」，覺得有些基本禮儀還是應該遵守。

反對者則認為，在密閉空間內攜帶強烈氣味的食物，可能對其他乘客造成困擾，尤其是孕婦、身體不適者或對氣味敏感的人。有網友留言：

滿車都是薯條味，讓人聞了頭暈想吐。

也有人坦言：

懷孕時聞到這種味道真的很痛苦，應該要多考慮乘客的狀況。

此外，有人建議，如果真的需要攜帶氣味重的食物，應該用雙層塑膠袋包好，減少味道散出。是否適合外帶快餐在電車裏，雖然沒有明確規範，但從這些討論可以看出，許多人希望彼此保持體諒與尊重。

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