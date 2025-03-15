美Starbucks外賣員取熱飲燙傷　子孫根受損　法院判賠5000萬美元

美國加州陪審團3月14日裁定，連鎖咖啡集團Starbucks（星巴克）須支付5000萬美元給一名因「熱飲杯蓋未妥善固定」而嚴重燙傷的外賣司機。



外賣司機指控Starbucks未盡安全義務，未妥善固定熱飲杯蓋，導致這場悲劇發生。（unsplash@sirbusorin）

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美媒報道指出，根據2020年提交至加州高等法院的訴訟，外賣司機加西亞（Michael Garcia）在洛杉磯某間Starbucks的得來速（drive-through）取餐時，熱飲意外翻倒，導致他：

「嚴重燙傷、生殖器官毀損，並遭受嚴重神經損傷。」



加西亞指控Starbucks未盡安全義務，未妥善固定熱飲杯蓋，導致這場悲劇發生。

他的律師派克（Michael Parker）表示，當時他的當事人取走3杯飲料，其中一杯熱飲未完全放入飲料架中。當店員遞交訂單時，該杯飲料從容器中滑落，直接灑在加西亞身上，導致他受傷。

根據法庭記錄，加西亞因這宗事故遭受極大痛苦，包括身體疼痛、精神折磨、生活樂趣喪失、羞辱、不便、悲傷、毀容、身體功能受損、焦慮及情緒困擾等。

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對於這項判決，Starbucks表示將提出上訴。

「我們對加西亞先生的遭遇深感同情，但我們不同意陪審團認定公司需負責的決定，並認為賠償金額過高。」Starbucks發言人在聲明中表示：

「我們始終致力於維持最高安全標準，包括熱飲的處理方式。」



這宗案件讓外界聯想到1994年麥當勞（McDonald's）著名的熱咖啡燙傷案。當時，一名女性顧客莉貝克（Stella Liebeck）因熱咖啡翻倒在腿上，導致三度燙傷，最初獲判近300萬美元賠償，最終判決麥當勞須賠償64萬美元。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】